Louis Munteanu, OUT! Nu va juca în returul cu Braga BREAKING NEWS

Louis Munteanu nu va fi în lotul CFR-ului la partida retur cu Braga, din turul trei al Europa League. Atacantul fostei campioane va rata poate cel mai important meci al startului de sezon, care va avea loc joi, de la ora 21:30, în Portugalia.

Conform lui Cristi Balaj, președintele echipei, Munteanu are o problemă musculară și nu va putea fi folosit la partida cu Braga. În tur, ardelenii au pierdut cu 2-1.

”Louis Munteanu are o problemă musculară minoră. Este o contractură. Când ai o contractură și nu respecți tratamentul de câteva zile, riști să apară o ruptură musculară. Avem și alți atacanți, sper să fie inspirat Dan Petrescu. Încă suferim din cauza accidentărilor”, a declarat Cristi Balaj, la Digisport.

Balaj a vorbit și despre dificultatea meciului din Portugalia: „Cu Lugano, presiunea adversarului a fost mult mai mare decât cea a celor de la Braga. Am marcat un gol, a fost și acea situație de penalty. Am primit două goluri care puteau fi evitate.

Au calitate, au un lot mai bun decât noi, dar, dacă gândim așa, putem să nu ne prezentăm, cum puteam să nu ne prezentăm nici cu Lugano”.

Un gol în șapte meciuri a adunat Louis Munteanu, în acest sezon. El are, în total, 26 de goluri în 49 de meciuri jucate la CFR, echipă care l-a cumpărat vara trecută de la Fiorentina.

