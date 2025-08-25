Louis Munteanu i-a sunat pe șefii de la CFR. Decizia luată de atacant, în scandalul momentului

Atacantul Louis Munteanu a refuzat, după înfrângerea cu 7-2 din Suedia, cu Hacken, să se mai prezinte la antrenamentele echipei. Asta în condițiile în care și antrenorul principal Dan Petrescu a demisionat.

Munteanu vrea cu orice preț să plece în afară. Astfel, a refuzat să mai participe la antrenamente, ratând meciul cu Oțelul, pierdut cu 4-1. A fost sancționat cu 10.000 de euro.

Aflând că urmează să fie amendat, Munteanu a cedat și a sunat la CFR, anunțând că va reveni astăzi în Cluj. Între timp, oficialii echipei au stabilit ca atacantul să fie băgat direct în ședință.

„A încălcat regulamentul, și-a sfidat colegii și nu a dat dovadă de un comportament demn de un jucător important”, a fost mesajul transmis în interior, informează GSP.

Louis Munteanu a ajuns anul trecut la CFR Cluj. În 51 de meciuri, el a marcat 26 de goluri.

