„M-au sunat să mă întrebe de Louis Munteanu”. Clubul uriaș din vestul Europei care a pus ochii pe vedeta CFR-ului

Louis Munteanu ar putea pleca de la CFR Cluj. Atacantul are, în ciuda startului modest de sezon, oferte de la mai multe echipe importante. George Ogăraru a vorbit despre interesul unei echipe din Vest pentru el.

Mai exact, Ajax Amsterdam, echipă la care a jucat și George Ogăraru, a întrebat despre atacantul român. În final, ei au transferat alt atacant.

„Am vorbit mai întâi cu șeful scouterilor de la Ajax. Era interesat de Louis Munteanu. M-a sunat să mă întrebe de el cu o zi sau două înainte să se termine perioada de transferuri la echipa mare. Heitinga și Keizer m-au sunat și ei să mă întrebe despre Louis. Le-am spus lucruri bune, dar, până la urmă, l-au ales pe Casper Dolberg, care s-a reîntors la Ajax după episoadele din Franța.

Nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Știu doar că au fost interesați în această perioadă de transferuri, pentru că aveau nevoie neapărat de un atacant”, a spus George Ogăraru, conform Sport.ro.

Louis Munteanu a avut mai multe oferte în această vară, însă patronul CFR-ului a cerut 18 milioane de euro în schimbul lui, sumă refuzată de toate echipele cu care a discutat.

