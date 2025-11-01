Louis Munteanu, în lacrimi: „Mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”. A plecat în mijlocul interviului

Dinamo a reușit să câștige cu 2-1 meciul cu CFR Cluj, asta deși era condusă în minutul 89. CFR nu se regăsește în acest sezon: are doar 13 puncte în 15 etape și riscă să termine etapa pe loc direct retrogradabil, dacă Hermannstadt câștigă cu Oțelul iar Csikszereda nu pierde cu Farul.

În meciul cu Dinamo, Louis Munteanu a revenit după o accidentare. El a venit la interviuri la finalul meciului, dar a plecat în mijlocul interviului, cu ochii în lacrimi. Înainte să plece, el s-a declarat dezamăgit că, deși putea să plece de la echipă în vară, a ales să rămână pentru a se lupta la titlu, nu la retrogradare.

”Sunt fericit că am revenit, dar îmi doream să fie cu o victorie. Din păcate luăm goluri și pierdem. Am considerat că Emerllahu are un unghi mai bun de a marca și mă bucur că a reușit. Prima dată mi-a venit să râd. Bine că a intrat, dar era mai bine dacă era 1-0 pentru noi.

Nu mai e CFR-ul de care spuneai tu. Luăm goluri multe și în ultimele minute, nu știu ce să spun. Suntem supărați cu toții. E dezastru. Mă jur că nu știu ce să vă răspund la ce mă întrebați. Nu știu. Nu îmi imaginam.

Când s-a ajuns ca eu să rămân aici, mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”, a spus Louis Munteanu, moment în care a părăsit interviul.

