Șucu a răspuns amenințărilor lui Iorgulescu: „Păi, ce fac? Mă duc pe câmpie?”

E scandal uriaș în fotbalul românesc. După ce LPF a modificat, în timpul sezonului, la cererea FCSB-ului, regula care nu permitea reintroducerea jucătorilor pe listă, Craiova, Rapid, FC Botoșani și FC Argeș au reclamat incorectitudinea situației.

Șucu a avut cel mai dur discurs la adresa lui Iorgulescu, iar cel din urmă a spus că știe multe despre el. Patronul rapidului i-a replicat.

„Am plecat câteva zile din București… eu am spus ce am avut de spus. Ce legătură are una cu alta?! Că nu înțeleg! Eu am discutat despre faptul că un angajat al Ligii hotărăște ceva de capul lui fără să se consulte cu membrii Ligii!

Despre ce vorbim acum? S-au făcut multe prune astă-toamnă, nu? Ce legătură are una cu cealaltă? Răspundem la altceva? Că n-am înțeles! Păi, ce fac? Mă duc pe câmpie? N-are nicio legătură cu ce am vorbit eu!”, a declarat Dan Șucu, potrivit prosport.ro.

Rapid și Craiova au avertizat chiar că vor merge în instanță, în acest caz.

