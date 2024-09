Prețul cerut pentru fotbalistul dorit de Becali: ”Nu se poate vinde sub suma asta”. Are oferte și din străinătate

FCSB vrea să obțină semnătura lui Lukas Zima, de la Petrolul. Portarul ceh de 30 de ani este pe lista campioanei României, care este gata să îl aducă în iarnă.

Acesta este dorit în locul lui Andrei Vlad, care se va despărți de FCSB la finalul acestui an. Președintele Petrolului, Claudiu Tudor, a anunțat prețul lui de achiziție: 500.000 de euro.

„În primul rând, ne bucură interesul pentru un jucător de la Petrolul. Interesul unei echipe care joacă în Europa nu are decât cum să te bucure. Asta înseamnă că e un jucător valoros. Locul în clasament i se datorează și lui, așa cum i se datorează și celorlalți jucători. Dar e clar că i se datorează și lui faptul că am luat puține goluri.

Din punctul meu de vedere, Zima este cel mai bun portar din România. O spun cu toată modestia și tot respectul pentru Târnovanu. Zima are un plus de experiență, ceea e normal. Și Târnovanu va avea experiență la vârsta lui Zima. Dar acum, Lukas e numărul 1! M-am uitat și la ceilalți portari, iar Zima este peste. Nu greșește, nu a făcut nicio greșeală personală.

În acest moment, nu doar FCSB se interesează pentru Zima. Discuții mai sunt și cu alte cluburi din străinătate. Pentru prețul corect, orice jucător e de vânzare. Uitați-vă cum e la Farul. Hagi vinde orice jucător pentru suma corectă. Din asta trăim și îl vom vinde dacă e prețul corect

Pot spune că Zima nu se poate vinde sub 500.000 de euro. El mai are contract cu noi un an și 8 luni. Și e un băiat de caracter, nu vor fi probleme.”, a spus Claudiu Tudor pentru Gazeta Sporturilor.

