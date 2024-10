Marcel Ciolacu a dezvăluit tot. Care este echipa din prima divizie pe care o susține

Candidatul PSD pentru funcţia de preşedinte al României, Marcel Ciolacu, se declară fan FCSB şi admite că este fluierat sau huiduit de cei care consideră că FCSB nu este Steaua. Ciolacu mărturiseşte că şi el a fluierat când a aflat că sunt demnitari pe stadion. Premierul a făcut dezvăluiri şi despre ”lupta cu kilogramele”.

”Sunt microbist. Sunt fan FCSB. Toată familia... tata a fost pilot militar şi Armata era, atunci, cu Steaua. Am şi acest hate că Steaua este unică, şi pe stadioane de multe ori se întâmplă să fiu huiduit, sau fluierat, înjurat. Şi când am fost la meciuri în Germania erau... să ştii că Steaua e unică! Nu am nicio problemă cu acest lucru”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri seară, în emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu”.

Premierul a spus că îi pare rău că s-a ajuns la jigniri pe stadioane, fiind de părere că ”sportul înseamnă cu totul altceva”.

El a afirmat că a ”ţinut şi cu Dinamo”, iar una dintre bucuriile sale este că această echipă a rămas în Liga I, el adăugând că a susţinut şi echipa Craiovei.

Premierul a admis că şi el a fluierat, pe stadion, când a auzit că a venit un demnitar să asiste la înfruntarea sportivă, argumentând: ”Când mergeam la meciuri şi prezentau: a venit primul ministru nu ştiu care sau preşedintele nu ştiu care fluieram, că de asta merg la meci”.

Ciolacu a spus că a făcut handbal, a încercat atletism, dar nu a avut chemare pentru acest sport şi a jucat şi fotbal, dar nu excela.

”Nu am făcut niciodată de performanţă, în schimb mi-a plăcut mult să fiu activ. Acum îmi lipseşte sportul, nu am timp să merg nici la sală. Am o bandă pe care o mai prind în weekend, mi-aş dori mai mult. E şi lupta cu kilogramele, că sunt născut în 67, deja încep să se simtă anii şi, când eşti om politic, te îngraşi destul de repede şi pe urmă slăbeşti la fel de repede. Se întâmplă fenomenul de a se subţia mâinile şi atunci trebuie să începi să ridici nişte greutăţi, îmi propun în fiecare dimineaţă, nu reuşesc, dar supravieţuim”, a adăugat Ciolacu.

