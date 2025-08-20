A retrogradat cu Sepsi, dar revine în Superligă. Tocmai a fost prezentat

Cluburile Sepsi şi UTA Arad au anunţat, miercuri, împrumutul fotbalistului Marius Coman la gruparea arădeană până la finalul actualului sezon.

Atacantul în vârstă de 29 de ani va evolua la Arad până la finalul sezonului, cu opţiune de transfer definitiv la expirarea înţelegerii.

Coman a evoluat, printre altele, la CFR Cluj, Universitatea Cluj, CS Mioveni şi Corvinul Hunedoara, iar în vara lui 2024 a semnat cu Sepsi OSK.

În sezonul 2023–2024 a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai Corvinului, contribuind decisiv la câştigarea Cupei României.

