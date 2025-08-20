A retrogradat cu Sepsi, dar revine în Superligă. Tocmai a fost prezentat

Miercuri, 20 August 2025, ora 14:01
105 citiri
Jucătorii de la Sepsi FOTO Facebook Superliga
Cluburile Sepsi şi UTA Arad au anunţat, miercuri, împrumutul fotbalistului Marius Coman la gruparea arădeană până la finalul actualului sezon.
Atacantul în vârstă de 29 de ani va evolua la Arad până la finalul sezonului, cu opţiune de transfer definitiv la expirarea înţelegerii.
Coman a evoluat, printre altele, la CFR Cluj, Universitatea Cluj, CS Mioveni şi Corvinul Hunedoara, iar în vara lui 2024 a semnat cu Sepsi OSK.
În sezonul 2023–2024 a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai Corvinului, contribuind decisiv la câştigarea Cupei României.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Echipa UTA Arad a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, meciul cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a şasea din Superligă. Dinamo a avut doi jucători eliminaţi....
Nicolae Dică a preluat-o pe Concordia Chiajna, echipă unde are un parcurs decent. Totuși, el nu are liniște la echipă, din cauza unui conflict cu Adrian Petre, atacant plecat de la echipă la...