”Coach, ne omori!”. Jucătorii Rapidului s-au plâns de metodele de pregătire ale lui Marius Șumudică

Marius Șumudică a venit la Rapid cu un plan de antrenament fizic diferit de ceea ce făcea fostul antrenor Neil Lennon. Iar jucătorii simt că antrenamentele sunt din ce în ce mai intense.

Antrenorul susține că, după antrenamentele din ultima săptămână, un jucător a venit la el și i-a spus că este prea greu. Șumudică susține că acel antrenament era unul normal, din ciclul săptămânal.

”Am făcut niște antrenamente, săptămâna asta, și a venit unul dintre jucători și mi-a zis: 'Coach, antrenamentele astea trebuia să le facem în pregătire. Ne omori acum'. Un antrenament normal, care trebuie să facă parte dintr-un ciclu săptămânal.

Trebuie să pun lucrurile la punct și timpul este dușmanul meu. Suntem puțin peste 50% din punct de vedere fizic. Și asta s-a văzut la Iași și la Craiova, unde am obținut niște rezultate mai mult cu inima.

Eu, în ultimii ani, am jucat 3-5-2 și 3-4-3, în Turcia, în Arabia Saudită, la CFR. Iacob are hernie și se operează, Săpunaru face injecții în fiecare săptămână, Ignat are trei galbene, la următorul va fi suspendat. Mai rămân cu Blazek și Pașcanu. Sunt lucruri de care te lovești zi de zi”, a declarat Marius Șumudică, înainte de meciul cu Unirea Slobozia, ce se va juca luni, 23 septembrie, de la ora 21:00.

Marius Șumudică a revenit la Rapid în această vară, reușind o victorie, o remiză și o înfrângere în trei meciuri. El a mai stat pe banca din Giulești între 2010 și 2011.

Ads