Șumudică: „O degringoladă! Lumea o să zică acum că lui Gâlcă i-au ieșit schimbările.”

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 18 August 2025, ora 14:18
Rapid și FCSB au remizat în derby-ul jucat duminică pe Arena Națională, scor 2-2. Campioana a condus cu 2-0 și a ratat mai multe ocazii uriașe, iar în final Rapid a reușit să egaleze.

Marius Șumudică, singurul antrenor al Rapidului de la promovare care nu a reușit să o învingă niciodată pe FCSB, exceptându-i pe Gâlcă, care a jucat un singur meci și pe Lennon, care nu s-a duelat cu FCSB, a analizat prestația celor două.

El spune că, deși toată lumea i-a lăudat schimbările lui Gâlcă, a fost o degringoladă totală la echipă.

„Un joc slab din partea ambelor echipe. Dacă e să defalcăm, o primă repriză în care FCSB cedează deliberat terenul, se apără, fac 7 schimbări față de meciul de la Drita. Rapid încearcă un atac pozițional, joacă cu un singur închizător, Keita, punct fix, iar cei de la FCSB au fost deștepți, l-au lăsat fără om. Îl închideau cu Politic.

Practic, în prima repriză, Rapid nu a pus niciun fel de problemă în afara de un șut deviat al lui Dobre. Un joc bine gândit tactic de Charalambous în prima repriză. În a doua repriză au schimbat sistemul și automat Rapid a devenit superioară la mijlocul terenului, după ce au trecut în 4-2-3-1, însă apoi au urmat alte 20-30 de minute anoste ale Rapidului.

Pe final, FCSB pusese stăpânire pe joc, mai ales că domnul Gâlcă l-a scos pe Christensen. Când a intrat Koljic, Baroan a venit în spatele lui. Jambor a intrat un fel de număr 10, venea între linii să primească mingea. Atâta timp cât FCSB a jucat cu un singur închizător și doi interi, ceea ce vorbeam acum câteva emisiuni, totul a mers bine.

A doua repriză, Gâlcă a riscat foarte mult. A fost o degringoladă totală. Toți spun că i-au ieșit schimbările, poate și datorită autului lui Pașcanu, care a jucat fundaș dreapta. Acolo a fost o primă greșeală a lui Ngezana. Koljic, atât de mult hulit sezonul trecut, iată că marchează 2 goluri și aduce egalul Rapidului. Singura soluție era să dea cu călcâiul acolo și asta a făcut.

Al doilea gol a fost de cascadorii râsului. Stoian îi dă mingea redublată lui Ngezana, iar cel mai dificil pare că e să joci simplu. El trebuie să joace minge lungă, dar încearcă să dribleze. Borza îl citește, recuperează, centrare în fața porții, iar 50% din gol e al lui Târnovanu. Nu ai voie să respingi așa în față.

Felicit exuberanța și dorința jucătorilor. Publicul i-a purtat spre acest punct. FCSB e echipa mai matură, care la 2-0 are ocazie clară de 3-0 prin Ngezana. Intervine și puțin de noroc, pe care Rapid nu l-a avut sezonul trecut, și iată că recuperează punctul”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

