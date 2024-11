„Sunt dezamăgit”. Punctul luat cu Petrolul, prea puțin pentru Marius Șumudică

Marius Şumudică, antrenorul echipei Rapid Bucureşti, a fost dezamăgit de faptul că giuleştenii au primit un gol egalizator pe care nu aveau voie să îl primească.

„Un rezultat echitabil. Sunt un pic dezamăgit de cum am tratat jocul. În a doua repriză am schimbat sistemul şi au apărut ocaziile. Avem 1-0 şi le spun mereu să fie atenţi şi să îngheţe jocul atunci când avem avantaj, să ţinem de rezultat. Am luat gol pe o minge în spatele nostru, nu aveam voie să luăm golul ăsta.

Din păcate, pe atacul nostru poziţional, nu găsim încă soluţii. Ei au jucat doar contraatac. Am dominat, dar steril şi nu am reuşit să desfacem adversarul şi asta mă deranjează foarte mult. Până acum toată lumea spunea că nu dominăm. Acum dominăm, am făcut-o şi la Cluj, dar nu reuşim să marcăm.

E adevărat că îmi doream foarte mult să câştig. Am întâlnit o echipă care joacă împreună de foarte mult timp, au venit cu lecţia învăţată.

Sunt echipe din play-off care pierd cu echipele mici, noi n-am pierdut. Important e să nu pierzi şi să câştigi cu echipele din subsolul clasamentului. Eu îmi doresc să domin echipele adverse.

Orice punct e binevenit. Cu siguranţă vor veni şi victoriile. Dacă luam în calcul doar rezultatele din ultimele 5 etape eram pe primul loc. Mergem la Sepsi să ne batem, să câştigăm dacă putem”, a declarat Marius Şumudică.

