Șumudică o distruge pe FCSB: „Cea mai rușinoasă vară din ultimii zeci de ani"

FCSB se pregătește de returul dublei cu Drita, din turul trei preliminar al Europe League. Campioana României a ajuns aici după ce a fost scoasă de Shkedija, din Macedonia de Nord, din Liga Campionilor.

Înainte de acest meci, Marius Șumudică, antrenor care nu a reușit să o bată pe FCSB în cele patru meciuri jucate în sezonul precedent, a vorbit despre parcursul de până acum al echipei. El spune că această vară este cea mai rușinoasă din ultimii ani.

„An de an e în cupele europene, știe foarte bine și are experiența jocurilor. Cred că, dacă se califică și trece de Drita, este un rezultat normal. Dacă e eliminată, din punctul meu de vedere, FCSB trăiește cea mai rușinoasă vară din ultimii zeci de ani.

Nu am vrut să o leg cu ceea ce înseamnă patronatul și să vorbesc eu de oamenii din patronat sau de conducere sau de antrenor, nu vreau să fac lucrul ăsta. Vorbesc la nivel de club.

E clar că, dacă se va întâmpla lucrul ăsta, și pus în balanță așa și cu rezultatele din campionat, este cea mai rușinoasă vară din ultimii zece ani.

Ar fi tragic. Adică în momentul de față ei nu au decât de pierdut. Ei nu au nimic de câștigat. Dacă îi vor scoate pe Drita, este un rezultat normal", a declarat Șumudică, potrivit Fanatik.

