Șumudică l-a făcut praf, după FCSB - Craiova: „Avea un copil în față, nu ai voie.”

Derby-ul dintre FCSB și Craiova de pe Arena Națională, câștigat de campioană, a fost decis de un penalty acordat în finalul primei reprize, la un duel între Vladimir Screciu și Alexandru Stoian.

Deși oltenii au reclamat faza respectivă, reluările arată că a fost într-adevăr penalty. Marius Șumudică, fost antrenor la Rapid, spune despre fundaș că a greșit la acea fază deoarece faza nu era una prea periculoasă.

”Screciu, am spus și după meciul cu Raków. Nu ai voie niciodată să crezi că tot timpul poți fi primul la minge. Din instinctul de mijlocaș central și din potența asta, că are viteză și tot ce îi trebuie, crede tot timpul că va câștiga duelul cu adversarul și se expune.

Acolo, dacă nu te apropii și nu intri în contact, că se duce în margine, nu ai voie să faci greșeala asta. Nu ai voie să faci lucrul ăsta. Îți pui corpul între poartă și adversar și n-ai nicio treabă.

Mai ales că avea un copil în față, nu avea forță. Nu ai voie să faci asta, mai ales după greșeala de la Raków. Dai naștere și ajuți… Dacă nu făceai asta, nu se mai întâmpla nimic!”, a declarat Șumudică la fanatik.ro.

Rădoi, tiradă împotriva arbitrilor: „Singura formă de protest... fault clar”
Rădoi, tiradă împotriva arbitrilor: „Singura formă de protest... fault clar”
Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, spune că nu are de ce să fie supărat după meciul cu FCSB, scor 0-1, pentru că echipa a condus ostilitățile și a avut ocazii,...
Cel mai bun jucător de la FCSB, după meciul cu Craiova: „Se vede diferența.”
Cel mai bun jucător de la FCSB, după meciul cu Craiova: „Se vede diferența.”
Juri Cisotti, jucătorul echipei FCSB, este mulțumit de faptul că bucureștenii au legat două rezultate bune în campionat și speră că pasa proastă a roș-albaștrilor a trecut. „E un...
