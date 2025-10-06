Șumudică l-a făcut praf, după FCSB - Craiova: „Avea un copil în față, nu ai voie.”

Derby-ul dintre FCSB și Craiova de pe Arena Națională, câștigat de campioană, a fost decis de un penalty acordat în finalul primei reprize, la un duel între Vladimir Screciu și Alexandru Stoian.

Deși oltenii au reclamat faza respectivă, reluările arată că a fost într-adevăr penalty. Marius Șumudică, fost antrenor la Rapid, spune despre fundaș că a greșit la acea fază deoarece faza nu era una prea periculoasă.

”Screciu, am spus și după meciul cu Raków. Nu ai voie niciodată să crezi că tot timpul poți fi primul la minge. Din instinctul de mijlocaș central și din potența asta, că are viteză și tot ce îi trebuie, crede tot timpul că va câștiga duelul cu adversarul și se expune.

Acolo, dacă nu te apropii și nu intri în contact, că se duce în margine, nu ai voie să faci greșeala asta. Nu ai voie să faci lucrul ăsta. Îți pui corpul între poartă și adversar și n-ai nicio treabă.

Mai ales că avea un copil în față, nu avea forță. Nu ai voie să faci asta, mai ales după greșeala de la Raków. Dai naștere și ajuți… Dacă nu făceai asta, nu se mai întâmpla nimic!”, a declarat Șumudică la fanatik.ro.

