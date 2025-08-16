Șumi, ce ai făcut? Gafă impardonabilă a antrenorului în trafic. Riscă să își piardă permisul

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 16 August 2025, ora 21:13
Șumi, ce ai făcut? Gafă impardonabilă a antrenorului în trafic. Riscă să își piardă permisul
Marius Sumudică. Foto: X / @HaberTScom

Marius Șumudică, „șomer” după despărțirea de Rapid, din finalul sezonului trecut, a făcut o gafă de proporții la volan. Antrenorul de 54 de ani și-a pus în pericol permisul de conducere.

Antrenorul a fost surprins de Prosport în timp ce întorcea mașina, călcând linia dublă continuă. Imaginile pot fi văzute aici.

Mai mult, conform celor ce l-au fotografiat, Șumudică a făcut o manevră bruscă. Norocul lui a fost că nu a fost văzut de vreun echipaj de poliție. Altfel, conform legii, ar fi rămas pieton timp de două luni.

„Se interzice depășirea vehiculelor […] când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circulă, chiar și parțial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spațiul de interzicere”, se arată în Art. 120 (1-i) din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002.

Șumudică o distruge pe FCSB: „Cea mai rușinoasă vară din ultimii zeci de ani"
Șumudică o distruge pe FCSB: „Cea mai rușinoasă vară din ultimii zeci de ani"
FCSB se pregătește de returul dublei cu Drita, din turul trei preliminar al Europe League. Campioana României a ajuns aici după ce a fost scoasă de Shkedija, din Macedonia de Nord, din Liga...
Rapid intervine iar în conflictul cu LPF: „Un singur club e ajutat, FCSB”
Rapid intervine iar în conflictul cu LPF: „Un singur club e ajutat, FCSB”
Acționarul clubului FC Rapid, Victor Angelescu, a afirmat, marți, la finalul Adunării Generale a Ligii Profesioniste de Fotbal, că prin modificarea Regulamentului de Organizare a Activității...
