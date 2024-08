Marius Șumudică a refuzat o ofertă din prima divizie din Portugalia

Marius Șumudică este șomer, după ce s-a despărțit de Gaziantep, din Turcia, în martie. Antrenorul român așteaptă un nou angajament și vrea să plece în zona arabă ori în Turcia.

Totuși, recent el a primit o ofertă din Portugalia. Gil Vicente a vrut să îl aducă, însă Șumudică a refuzat, deoarece ar fi trebuit să plece acolo fără staff-ul său.”A fost vorba de o ofertă de la Gil Vicente, prima ligă din Portugalia. Eram singurul antrenor străin dacă ajungeam acolo. Sunt mai naţionalişti, doar portughezi acolo.

Era un market foarte bun pentru mine să antrenez în Portugalia. Dar am întâmpinat probleme pentru că eu niciodată n-o să pot să îmi las staff-ul deoparte. Nu pot să merg singur, să păstrez staff-ul de acolo.

Nu am acceptat aşa ceva. Lucrez cu cinci băieţi, nu pot să îi las pe stradă. Sunt de un deceniu cu ei. Mie mi se pare că un antrenor este respectat atunci când are staff-ul cu el, iar staff-ul lui stă aproape de el.

Eu ăsta sunt, nu mă voi dezice niciodată de staff-ul meu. Cu ei am făcut performanţe, cu ei am câştigat campionate, cupe. Cu ei am fost cel mai bun antrenor din Turcia în 2021.

Eu tot timpul lucrez cu staff-ul meu şi am încredere în ei. Niciodată nu o să îi las şi o să mă vând uşor. Fiindcă am ajuns la un nivel în care îmi permit să stau şi acasă, în momentul de faţă. Şi eu, şi staff-ul”, a spus Șumudică, potrivit Fanatik.

