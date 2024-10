Șumudică, disperat înainte de duelul cu „lanterna roșie”: „Nu mai putem face pași greșiți”

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Marius Şumudică, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu îl interesează faptul că FC Botoşani este ultima clasată în Superligă, precizând că formaţia sa trebuie să câştige, pentru că nu mai poate face paşi greşiţi.

"Nu mă interesează exact dacă e ultima sau prima clasată. Noi trebuie să pregătim meciul nu neapărat în funcţie de adversar, ci de aşa natură încât să câştigăm cele trei puncte. Nu mă interesează că e ultima clasată, trebuie să câştigăm. E clar că nu mai putem face paşi greşiţi, am transmis acest lucru şi echipei. Aşa că trebuie să mergem să câştigăm la Botoşani. Botoşani este o echipă care marchează, ultimele rezultate au fost 2-2 şi 3-3. Deci şi marchează, şi primeşte goluri. Nu ştiu cum va decurge meciul, dar e clar că noi mergem să ne impunem jocul. Îmi doresc să mergem acolo şi să demonstrăm că suntem Rapid. Aici suntem puţin datori. Eu şi jucătorii trebuie să demonstrăm că reprezentăm un club care are tot ceea ce îi trebuie în momentul de faţă", a afirmat Şumudică.

"Venim după un meci egal (0-0 cu Oţelul Galaţi), nici nu ştiu dacă să spun că e punct câştigat, asta pentru că e primul meci în care nu am primit gol, sau să fiu supărat că nu am marcat. Cu un ochi râd şi cu unul plâng. Dar clar e că acum nu ne gândim decât la victorie. Acum suntem la două puncte, dar cu o victorie vom fi şi mai aproape de obiectivul intermediar, adică accederea în play-off. Noi acum într-un clasament al meciurilor din deplasare suntem pe locul 3, sperăm să mai luăm puncte şi să avansăm", a adăugat el.

Tehnicianul a menţionat are probleme de lot, dar singurul indisponibil este mijlocaşul Diogo Mendes. "Sunt ceva jucători cu probleme medicale, dar sperăm să îi recuperăm. Singurul clar indisponibil este Diogo care în continuare are probleme de sănătate. El vrea foarte mult, dar de fiecare dată recidivează, iar noi nu vrem să îl forţăm. Petrila în continuare nu este sută la sută, Săpunaru la fel... deci nu cred că vor fi mari schimbări în echipă", a explicat el.

Marius Şumudică se simte dator faţă de acţionarul majoritar Dan Şucu, deşi a subliniat că nu a muncit la niciun alt club atât de mult precum în aceste cinci săptămâni de când a venit la Rapid.

"Azi am fost vizitaţi şi de patron, am discutat, este aproape de noi. Eu am un raport foarte bun cu dânsul, vorbim aproape în fiecare zi. Încercăm să ducem Rapidul pe traiectul ascendent. Domnul Şucu este un om care nu vine niciodată să îmi spună mie ce să fac sportiv. E un om cu care mi-aş dori să lucrez până mă las de fotbal. Nu se bagă, nu întreabă de ce joacă sau nu joacă X sau Y... Să tot ai patroni de genul ăsta. El şi familia lui merită mult mai mult, pentru că Rapidul până în momentul de faţă nu le-a dat nimic înapoi. Sper ca duminică să facem fericită familia Şucu. Pentru că eu mă simt dator aşa, simt că... mi-aş dori să fac mai mult pentru domnul Şucu. Asta deşi în momentul de faţă dau totul pentru Rapid şi pentru dânsul. Sincer pot să spun că n-am muncit nicăieri cât am muncit aici o lună şi o săptămână... la niciun alt club. Practic de dimineaţa până seara. Niciodată nu am crezut că o să fie aşa de greu. În ultimii 7 ani am stat în străinătate, cu o mică perioadă cât am fost la CFR Cluj, când am câştigat toate meciurile din campionat. Aşa că nu am crezut că la Rapid va fi atât de mult de muncă, dar o fac cu plăcere. Şi e prima echipă la care în primele cinci săptămâni nu am avut niciun conflict... pentru că la alte echipe după primele două săptămâni intram în conflict cu unii jucători", a spus el.

Denis Drăguş ar putea fi o soluţie de transfer pentru Rapid în pauza competiţională din iarnă dacă actualul său club, Trabzonspor, doreşte să îl cedeze.

"Denis Drăguş a fost dorit de domnul Şucu la Rapid înainte să-l iau eu la Gaziantep. Atunci domnul Şucu a vrut să facă un efort financiar considerabil pentru România, adică să plătească o sumă foarte mare pentru a-l aduce pe Drăguş. Aşa că domnului Şucu nu îi displace această idee, e clar, dar eu mi-aş dori ca Drăguş să reuşească acolo şi să nu fie nevoie să-l resuscitez eu a doua oară în carieră. Eu sper ca el să rămână acolo, pentru că echipa naţională are nevoie de Drăguş să joace la un nivel înalt. Dacă el nu va fi într-o situaţie bună, iar Trabzon vrea să renunţe, atunci Rapid îl aşteaptă cu braţele deschise pe Drăguş. Iar el mi-a promis că în acel moment nu va lua nicio ofertă în calcul în afară de cea de la Rapid", a dezvăluit Şumudică.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia FC Botoşani, duminică, de la ora 18:15, pe Stadionul Municipal din Botoşani, într-o partidă contând pentru etapa a 12-a a Superligii.

