Clauza secretă trecută de Rapid în contractul lui Marius Șumudică: „Mucles la domiciliu. Am semnat cu ochii închiși.”

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 18 August 2025, ora 21:13
276 citiri
Marius Șumudică Foto: Facebook / FC Rapid 1923

Marius Șumudică a avut o aventură mult mai scurtă decât se aștepta la Rapid. Adus în august, anul trecut, el nu a reușit să încheie sezonul precedent, după un playoff slab, acoperit de scandalul care l-a avut la bază pe Cristi Săpunaru.

Fără oferte de la echipe, Șumudică a redevenit analist sportiv. El spune că Rapid i-a pus în contract o clauză despre care nu știa: aceea că nu are voie să vorbească, timp de doi ani, despre ceea ce s-a întâmplat la club.

„Am un acord de confidențialitate cu Rapid. Am semnat contractul cu ochii închiși. Mi-am dorit enorm să ajung la Rapid și nici nu m-am uitat. Când l-am citit ulterior, am văzut că există o amendă destul de usturătoare dacă vorbesc despre ce se întâmplă la Rapid. Decât să dau bani, prefer să-mi văd de treabă.

Clauza este mai mare de 50.000 de euro, iar acordul e pe doi ani, sunt doi ani în care nu pot să vorbesc. Mucles la domiciliu, dar nici nu am ce să vorbesc. Nu am pierdut niciun proces niciodată; am avut avocați mereu, dar a fost prima oară în cariera mea de antrenor când am semnat un contract cu ochii închiși, nici nu m-a interesat!”, a spus Marius Șumudică, potrivit fanatik.

Rapid a procedat similar și în cazul lui Neil Lennon.

