Marius Șumudică e categoric: ”A sosit timpul”

Antrenorul echipei Rapid, Marius Şumudică, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că a venit timpul ca formaţia sa să obţină prima victorie pe teren propriu din acest sezon al Superligii, cu Oţelul Galaţi, în etapa a 11-a.

"Va fi un meci dificil, revenim pe Giuleşti, ştim foarte bine că a trecut foarte mult timp de când nu am câştigat acasă. Din păcate, înainte Rapidului îi era greu să aducă puncte din afară, în momentul de faţă reuşim să aducem puncte de afară. Cred că a sosit timpul să luăm puncte şi acasă. Ar fi foarte important. Jucăm cu suporterii noştri în spate, care sunt inegalabili. Va fi un meci greu, cu o echipă bine organizată, care joacă de mult timp împreună. I-am disecat şi am încercat să iau toate informaţiile. O echipă foarte bine organizată din punct de vedere defensiv, cu organizare bună şi care profită de orice instabilitate a adversarului, marcând prin contraatacuri tăioase. E o echipă pe care o respectăm, sperăm să fie un spectacol pe măsură, să ne bucurăm la sfârşit de o victorie. Nu e uşor să joci pe Giuleşti, eu am simţit-o pe pielea mea ca jucător. Depinde foarte mult cum absorbi această presiune. Sperăm ca mâine să ne dea aripi şi să ne autodepăşim, pentru că întâlnim o echipă bine pregătită fizic, care are atuul ăsta că joacă de mult timp împreună şi că lucrează cu acelaşi antrenor de mult timp", a declarat Şumudică.

El speră ca echipa sa să fie la fel de agresivă în joc ca la partida cu Unirea Slobozia, din etapa trecută, câştigată cu 2-1: "Cu Slobozia am avut un nivel ridicat de agresivitate, am avut şase-şapte ocazii de a marca. Mi-aş dori să avem atâtea ocazii şi pe Giuleşti. Acum nu am avut timp de pregătirea meciului, am avut doar trei-patru zile de recuperare".

Tehnicianul giuleştean e liniştit în ceea ce priveşte îndeplinirea primului obiectiv, acela de a intra în play-off-ul Superligii.

"Mai sunt 20 de etape, ne-am apropiat, mai e timp. Atâta timp cât ai şanse... Pentru mine niciun meci nu este de şase puncte. Întâlnim o echipă care se bate la play-off, una dintre echipele din fruntea clasamentului, sunt echipe la care nimeni nu se aştepta. Sperăm să facem ceea ce avem de făcut şi să ajungem acolo. Dacă mai facem încă 9-10 puncte eu sunt mulţumit, şi, cu siguranţă, avem şanse mari să prindem play-off-ul după o pregătire de iarnă. Vom arăta altfel şi cu cei doi jucători pe care îi aşteptăm să poată fi legitimaţi. Şi atunci ne înscriem cu şanse de a ne îndeplini obiectivul", a completat Şumudică.

El speră ca Boupendza şi NJie, ultimele transferuri făcute de Rapid să primească drept de joc şi să evolueze în Superliga României începând cu meciul cu Farul Constanţa, după pauza de campionat prilejuită de cele două meciuri ale naţionalei, cu Cipru şi Lituania.

"Cred că după întrerupere îi vom putea avea. Nu depinde de mine. La meciul cu Farul acasă cred că îi vom putea folosi. Sunt doi jucători importanţi, ei se antrenează cu noi de 10 zile, unul dintre ei e mai bine fizic, celălalt mai are de tras. Vom face şi un meci amical în perioada în care se întrerupe, ca să le dau şi lor minute să joace. Cred că vom juca un amical cu FC Voluntari", a spus antrenorul.

Şumudică a criticat sistemul în care se desfăşoară Cupa României, spunând că de 3 ani Rapid are aceiaşi adversari: "Eu nu ştiu formatul ăsta al cupei. De trei ani întâlnim acelaşi echipe, nu ştiu exact care este formatul cupei. Noi îl respectăm, avem trei meciuri, trebuie să facem maximum, ăsta e obiectivul în prima fază, să ieşim din grupe, apoi dacă câştigăm grupa am înţeles că jucăm acasă. Ar fi un obiectiv special pentru noi să câştigăm cupa, ne dorim asta. Vom pune preţ pe această competiţie şi o respectăm, aşa cum respectăm şi sezonul regulat, până în play-off".

Referitor la victoria echipei FCSB cu 4-1 în Europa League, cu formaţia letonă RFS, Şumudică a spus că bucureştenii puteau câştiga chiar la un scor şi mai mare.

"Nu m-a surprins rezultatul de aseară al lui FCSB, le dă încredere pentru viitor, au trei puncte. Au întâlnit o echipă normală din punctul meu de vedere, care s-a autodepăşit ajungând în Europa League. Practic, FCSB putea să marcheze opt-nouă goluri, nu am văzut în viaţa mea o echipă aşa descoperită şi cu un portar care era preocupat de alte lucruri decât să salveze nişte mingi. Dar nu trebuie să luăm din meritele celor de la FCSB, eu îi felicit pentru cele trei puncte şi atât. Pentru mine FCSB este rivala de o viaţă. Fac cinste fotbalului românesc, le urez baftă în continuare, să facă cât mai multe puncte, dar noi avem drumul nostru şi nu mă gândesc la ei foarte mult", a mai spus Şumudică.

Fundaşul Alexandru Paşcanu aşteaptă şi el o victorie pe stadionul Giuleşti, având în vedere că Rapid nu a obţinut 3 puncte într-o partidă în acest sezon.

"Ar fi foarte importantă o victorie cu Oţelul, pentru că jucăm acasă. E important să câştigăm şi noi pe teren propriu, pentru că nu am mai făcut-o de mult timp. Eu de când am venit nu am câştigat niciun meci aici şi sunt răbdător pentru că mi-au povestit colegii cât de frumos e să câştigi aici. Şi abia aştept să se întâmple. Eu mă simt bine când jucăm acasă, mi-a plăcut foarte mult de la primul minut de când am intrat, şi abia aştept meciul de mâine să joc din nou aici. Oţelul e un adversar bun, e pe locul doi în clasament şi trebuie să fim atenţi. Au calitate în atac şi pe contraatac şi se apără bine, pentru că au cele mai puţine goluri primite. Trebuie să învăţăm cât mai multe din meciul cu U. Cluj şi să îndreptăm asta mâine", a declarat Paşcanu.

Echipa de fotbal Rapid va întâlni, sâmbătă, de la ora 21:30, pe stadionul Giuleşti, formaţia Oţelul Galaţi, într-o partidă din cadrul etapei a 11-a a Superligii.

