„Petrolul e periculoasă”. De ce se teme Marius Șumudică, înainte de derby-ul cu Petrolul

Antrenorul echipei Rapid, Marius Şumudică, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Petrolul Ploieşti din etapa a 18-a a Superligii de fotbal, că jucătorii săi trebuie să fie atenţi deoarece adversara este o formaţie periculoasă care primeşte foarte greu gol.

"Meciul cu Petrolul este unul dintre cele mai vechi derby-uri din fotbalul românesc. Adversara este o echipă despre care toată lumea se miră pe ce poziţie se află. Dar când am analizat-o mi-am dat seama că nu este întâmplător acolo. Au antrenor o legendă a fotbalului turc şi va fi un meci extrem de greu. Jucăm acasă, e adevărat, dar trebuie să fim foarte atenţi pentru că Petrolul e periculoasă, primeşte foarte puţine goluri, primeşte greu gol. A pierdut acum cu Dinamo, dar înainte nu aveau înfrângeri în ultimele 10-12 partide. Nici Njie şi nici Kait nu fac parte din lot pentru acest meci. Săpunaru este alături de noi, vom vedea mâine la ora jocului. Eu vorbesc nonstop cu Cristi, iar deciziile le luăm împreună. Practic, el face parte din stafful meu, ca să spun aşa. El înţelege situaţia în momentul de faţă, vom vedea mâine dacă va fi în primul 'unsprezece' sau nu", a spus tehnicianul.

El a menţionat că nu ar fi mulţumit cu un rezultat de egalitate în partida de vineri seara: "Noi nu ne batem cu Petrolul pentru play-off. Noi ne batem să fim în primele 6 locuri la finalul sezonului regulat. Sunt o grămadă de echipe acolo, eu nu ţintesc neapărat locul Petrolului. Oricum, e clar că trebuie să facem mai mult decât în tur cu Petrolul unde am pierdut. Sigur, nu m-ar mulţumi un egal mâine, dar orice punct este important. Avem nevoie de suporteri, e clar, atmosfera de pe Giuleşti nu o întâlneşti pe niciun stadion din ţară".

"În ultimele cinci meciuri, noi suntem cea mai în formă echipă, avem 11 puncte, noi şi Sepsi, din 15 posibile, asta în condiţiile în care am avut meciuri grele, pentru că am jucat în deplasare cu FCSB şi CFR Cluj. Eu încerc să iau din presiunea jucătorilor, vreau să îi las să se exprime, pentru că eu spun că avem un lot competitiv, care nu are voie să nu fie în play-off. E clar însă că am plecat cu un handicap, nu e uşor când pleci de pe locul 14, dar sper să ne revenim şi să ajungem în play-off, acolo unde începe un alt campionat", a adăugat antrenorul.

Marius Şumudică susţine că nu se pune problema unui transfer al lui Andrei Borza în acest moment, făcând referire la zvonurile conform cărora există interes pentru el din partea clubului Atalanta şi a unor grupări din zona arabă.

"Ar fi un handicap plecarea lui de la echipă. Andrei a crescut foarte mult în ultimul timp, eu îl văd ca pe următorul fundaş stânga al echipei naţionale. El mai are doi ani ca Under-21. Când am venit eu el nu juca aici şi sunt foarte mulţumit de el. În momentul de faţă nu cred că se pune problema unui transfer. Sunt voci, sunt interese, lumea discută despre fel de fel de jucători. Ştiu că el are o clauză în contract, iar mai departe nu e problema mea. Eu antrenez ce am la dispoziţie. Dacă voi fi întrebat, voi spune că nu sunt de acord să plece Borza, dar nu pot să îi pun eu piedică atunci când un club vine şi îi achită clauza de reziliere", a explicat Şumudică.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia Petrolul Ploieşti, vineri, de la ora 20:45, pe Stadionul Giuleşti din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 18- a a Superligii.

