„Eu nu înţeleg de ce s-a mai inventat VAR-ul ăsta”. Marius Șumudică a izbucnit, după ce Rapid a pierdut meciul cu U Cluj

Marius Şumudică, antrenorul Rapidului, a acuzat dur arbitrii de la VAR după ce faza din minutul 84 a meciului cu Universitatea Cluj, când Cristian Manea a fost călcat pe gleznă în careul clujenilor, nu a fost analizată şi s-a încheiat fără penalti sau cartonaşe.

„Mie mi-e jenă de tot ce s-a întâmplat în seara asta! Noi am venit să jucăm fotbal, am avut ocazii de a marca. S-au dat şase minute de prelungire... n-am văzut în viaţa mea. Ascundeau mingiile, nu mai dădeau mingiile... adică ok, eu înţeleg că trebuie să câştigi un joc şi că îţi doreşti foarte mult, dar eu nu aş putea să fac aşa ceva niciodată! Să alergăm după mingii, să sărim peste pancartele alea, adică jenant!

Eu nu înţeleg de ce s-a mai inventat VAR-ul ăsta. Păi data trecută am văzut un meci cu Buzăul... l-a dat un pic pe unul cu fard pe faţă, i-a făcut make-up, şi a dat penalti. Păi la noi dacă vedeţi penalti-ul din seara asta vă cruciţi! Toată lumea, în toate studiourile a zis că e penalti. Am văzut faza acuma, puteţi să îmi spuneţi orice, păi îl calcă de la spate, nu mai contează, imprudenţă, neimprudenţă, nu ştiu ce! Îl calcă de la spate, e penalti cât casa! Nu se poate aşa! Ok, închid ochii odată, închid de două ori, dar... Spuneţi-mi şi mie un meci al Rapidului, când Rapidul este avantajat! Nu a fost nici unul, şi nu-mi doresc! Dar aşa? Păi cu ce să ne luptăm? Nu avem cum. Încercăm să jucăm, încercăm să luptăm, dar în momentul în care.. În regulă, poate dl Cojocaru nu a văzut. Nu vreau să-i reproşez şi nu vreau să spun multe lucruri că, cine ştie, mă suspendă... dar la VAR? Am văzut acuma faza. Deci dacă mie îmi explică.. poate să vină şi Crăciunescu, şi Porumboiu, şi Avram, şi Zotta, toţi arbitrii care vorbesc în studiouri pot să vină! Nu are cum să-mi spună mie că nu e penalti ăsta! Penalti clar! Nu se poate aşa ceva, ne batem joc!”, a spus Marius Şumudică după meciul de la Cluj cu Universitatea, pierdut de Rapid, scor 1-2.

Ads