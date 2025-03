Reacția lui Marius Șumudică, după ce a amenințat doi jurnaliști: „Consider că suntem prieteni”

Marius Șumudică este în mijlocul unui scandal, după ce a amenințat doi jurnaliști. Primul este Silviu Tudor Samuilă, de la PrimaSport, căruia i-ar fi zis că ar fi bine să nu se întâlnească niciodată.

Mai apoi, după meciul cu FCSB, Marius Șumudică l-a amenințat pe Alin Grigore, căruia i-a zis că va interveni pentru a fi dat afară de la Fanatik, adică de la site-ul la care lucrează.

Marius Șumudică a clarificat această situație. În primul rând, el a clarificat situația cu Silviu Tudor Samuilă.

„Incidentul de aseară a luat amploare și cred că se mai pune o cărămidă la o afirmație a unui domn de la un post de televiziune, nu vreau să-i dau numele, care a spus că i-am transmis să nu dea ochii cu mine. Nu sunt interlop sau bătăuș. Nu am bătut pe nimeni în viața mea, nu am amenințat pe nimeni. Nu înțeleg pentru că în partea asta ar fi vrut să bată declarația dânsului. Mi-au fost colegi, am lucrat și acolo. E adevărat că văd că sunt atacat la fiecare emisiune care are loc la acel post”, a spus Șumudică.

Mai apoi, Șumudică a negat că ar fi avut o atitudine ostilă față de Alin Grigore, spunând că nu l-a amenințat pe acesta. De asemenea, el a negat că ar fi avut vreo legătură cu plecarea lui Remus Răureanu de la Fanatik. De asemenea, el a spus că nu știa că Alin Grigore a fost implicat în ancheta care a demonstrat că a jucat la pariuri, dar nici că acesta lucra la site-ul deținut de Horia Ivanovici.

„Această declarație a dânsului vine înainte de meciul cu FCSB, după ce am avut o remarcă la poziția domnului Mihai Stoica. Nu mi s-a părut normal ca un președinte sau un antrenor să fie un formator de opinie și să meargă la un post de televiziune.

Următorul episod la care vreau să ajung l-ai detaliat și tu mai devreme. Acum citesc și eu pe un site că respectivul băiat m-ar fi descoperit pe mine în 2016 când pariam. Eu nu-l cunosc, eu de la Fanatik cunosc trei inși: Horia Ivanovici, Cristi Coste și-l cunoșteam pe Remus Răureanu.

Nu cunosc alți jurnaliști care lucrează la tine. Tonul lui și întrebările care mi-au fost puse mi s-au părut ofensatoare. Nici nu știam că e de la Fanatik, îți dau cuvântul meu de onoare că nu-l cunosc. Nu știam că a făcut parte din episodul în care eu am fost controlat să se vadă ce meciuri am jucat.

Eu jucam pe Barcelona cu Real și puneam 100 de euro că bate Barcelona. Nu am știut la momentul respectiv, mi-am asumat greșeala și am fost suspendat, iar din 2016 nu mai am nicio problemă. Am înțeles că pe drumul care ducea către autocar ar fi avut o discuție cu mine, că i-am zis că o să fie dat afară de la Fanatik.

Nu știu cum a plecat Remus Răureanu sau de ce a plecat de la Fanatik. Te-am sunat eu vreodată sau mi-am permis eu să îți spun să dai afară un jurnalist? Nici nu pot să-mi permit să îți spun să dai afară un jurnalist”, a mai zis antrenorul, la Fanatik.

