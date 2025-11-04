Șumudică, despre Mirel Rădoi: "E urât, poți să generezi un conflict"

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 16:51
Șumudică, despre Mirel Rădoi: "E urât, poți să generezi un conflict"
Marius Sumudică. Foto: X / @HaberTScom

Mirel Rădoi a surprins pe toată lumea la meciul cu Rapid, după ce a plecat la vestiare cu puțin timp înainte de finalul meciului. El și-a explicat plecarea, spunând că a făcut asta pentru a vedea o reluare la o fază la care echipa lui a cerut penalty.

Marius Șumudică a analizat ieșirea lui Rădoi. Spune că înțelege nemulțumirea lui Rădoi, dar susține că astfel de imagini pot genera conflicte.

„Eu, ca antrenor temperamental, îl înțeleg la un moment dat. Dar e mult prea mult să lași echipa fără conducător. Rădoi este un antrenor foarte bun, dar să ai gestul ăsta și să pleci de pe bancă, dă urât. La un moment dat, poți să generezi și un conflict.

Suporterii tăi văd că tu ești nemulțumit de o decizie și că încerci să pleci. Jucătorii tăi văd că tu pleci în momentul respectiv. Ceea ce se întâmplă săptămânal la Craiova te stoarce ca antrenor. El trăiește într-o tensiune teribilă, astfel de gesturi nu trebuie să fie interpretate chiar așa și duse la maximum, să vedem numai partea rea”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.

Craiova, care a avut un start foarte bun de sezon, nu a mai confirmat rezultatele și în finalul turului. Vor începe returul de pe locul trei, la trei puncte în spatele celor de la FC Botoșani, respectiv Rapid.

