Marius Șumudică revine: „Ne-am înțeles! Condiții senzaționale”. Va antrena doi români

Antrenorul Marius Șumudică și-a anunțat revenirea pe banca pe banca unei echipe. Fostul antrenor de la Rapid va semna cu Yunnan Yukun, din China.

Antrenorul spune că s-a înțeles deja cu ei, deși încă nu a semnat contractul. La noua lui echipă va antrena doi români, pe Andrei Burcă și pe Alexandru Ioniță.

„Nu am semnat, da suntem înțeleși. Am schimbat tot felul de oferte, de contracte. E echipa unde activează Ioniță și Burcă. Yunnan. E un oraș frumos, am vorbit cu Burcă, cu Ioniță. Mi-am trimis niște clipuri video din care mi-am dat seama de nivelul de trai, condiții senzaționale, infrastructură. Infrastructura e foarte bună.

(n.r. Cât câștigi?) Mult peste ce înseamnă România, un contract bun care îmi este onorat având în vedere că eu, ca antrenor, vreau să lucrez cu același staff. Niciodată nu mi-am lăsat staff-ul. E greu să te duci într-o țară și să-ți accepte 5 colaboratori. E greu. Unii strâmbă din nas, zic „avem preparatorul nostru fizic”, alții că „avem antrenorul nostru cu portarii”. Alții zic „de ce îți trebuie 2 asistenți?”, alții „ de ce îți trebuie doi analiști la fazele fixe?”. Eu am 5 oameni care stau după mine. Nu pleacă nici ei. Le-a fost bine și există chimie între noi”, a spus Marius Șumudică, la GSP.

Marius Șumudică s-a despărțit în mai de Rapid.

