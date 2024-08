Mattias Kait, fotbalistul Rapidului, trage un semnal de alarmă: ”Nu avem un start bun de campionat”

Fotbalistul Mattias Kait a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi de la Rapid sunt dezamăgiţi de faptul că nu au reuşit să obţină nicio victorie în primele patru etape ale noii ediţii a Superligii, dar a precizat că vor face tot posibilul să câştige meciul cu Gloria Buzău de sâmbătă.

"Suntem concentraţi, dar sigur că suntem toţi dezamăgiţi de faptul că nu am câştigat niciun meci până acum. Însă la fiecare antrenament muncim mult pentru a juca mai bine, pentru a ne recâştiga încrederea şi a urca apoi pas cu pas în clasament. Aşteptările mele sunt să câştigăm acest meci cu Gloria Buzău, 100%. Pentru că nu avem un start bun de campionat. Aşa că toţi ne dorim să începem să câştigăm puncte. Este de înţeles de ce fanii sunt supăraţi şi frustraţi pentru că nu am reuşit să câştigăm. Însă în continuare noi vom face tot posibilul pentru a obţine victoria şi nu doar în meciul următor, ci şi în derby-ul cu Dinamo", a afirmat mijlocaşul estonian.

Kait este de părere că echipa se va obişnui în cele din urmă şi va deveni mai puternică jucând în noul sistem, 3-5-2, introdus de antrenorul Neil Lennon.

"Eu am mai jucat în acest sistem la echipa naţională, ştiu ceea ce se aşteaptă de la mine în acest sistem. Am jucat până acum cu trei fundaşi, după ce în sezonul trecut am jucat cu patru. E diferit, e nevoie de timp ca să te obişnuieşti, nu se poate peste noapte. Însă cred că vom fi din ce în ce mai puternici cu cât trece timpul în acest sistem", a explicat Kait.

Prezent la conferinţa de presă în locul antrenorului Neil Lennon, care încă nu a revenit în ţară după decesul mamei sale, secundul Iain Brunskill a declarat că este normal ca suporterii să fie nemulţumiţi şi supăraţi, aşa cum s-a întâmplat la finalul partidei cu Sepsi OSK, deoarece echipa are multe lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţească.

"Pe moment nu am fost atent pentru că nu înţelegeam ce se strigă pe stadion (n.r. - fanii au cerut demisia staffului tehnic condus de Neil Lennon). Cineva m-a informat ulterior. Suporterii au dreptul să aibă opinii. În ciuda egalului, sunt multe lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţim. E normal ca fanii să exprime ceea ce simt şi au dreptate. Am vorbit ieri mai mult cu Neil Lennon... sigur că este în continuare un moment greu pentru el şi familia lui. A urmărit ultima noastră partidă, la fel şi eu am revăzut-o. Am discutat mai mult despre unde trebuie să îmbunătăţim, dar şi despre evoluţia jucătorilor individual şi ca echipă", a spus secundul.

El a precizat că se aşteaptă la un meci dificil sâmbătă, chiar dacă adversara, Gloria Buzău, este o echipă nou promovată.

"După cum am văzut până acum, toate partidele sunt dificile. Suntem conştienţi că încrederea noastră nu este la acest moment la cel mai înalt nivel din cauza rezultatelor de până acum. Aşa că ne aşteptăm la un meci greu, mai ales că jucăm în deplasare. Trebuie să pregătim bine acest meci, să ne recuperăm încrederea. Pe toţi adversarii încercăm să îi analizăm cât mai bine, să le găsim punctele forte, dar şi slăbiciunile", a menţionat tehnicianul.

Întrebat dacă a discutat cu preşedintele Viorel Moldovan despre schimbarea sistemului de joc, Iain Brunskill a răspuns: "Da, am discutat, de fiecare dată analizăm meciurile. Noi urmărim mereu să maximizăm calităţile jucătorilor noştri în relaţie cu echipa adversă".

Antrenorul principal Neil Lennon va reveni la Bucureşti în zilele următoare şi va conduce de pe banca de rezerve formaţia giuleşteană în meciul cu Gloria Buzău, programat, sâmbătă, de la ora 22:00, pe Stadionul Municipal din Buzău, în etapa a 5-a a Superligii.

