Ce a făcut Metaloglobus cu UTA, după ce a luat patru puncte din dubla cu FCSB și Craiova

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 18:03
143 citiri
Ce a făcut Metaloglobus cu UTA, după ce a luat patru puncte din dubla cu FCSB și Craiova
Metaloglobus FOTO Facebook Superliga

Echipa UTA Arad a dispus duminică, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 15-a din Superligă.

Caramalău a ratat pentru Metaloglobus, în minutul 22, când a trimis cu capul pe lângă poarta lui Gorcea. Bucureştenii au mai ratat şi în finalul primei părţi, când Gorcea a respins la şutul lui Zakir, în minutul 45. Gazdele au reuşit să deschidă scorul în minutul 74, când Coman a profitat de faptul că Aggoun şi Caramalău s-au încurcat reciproc şi a înscris. Minutul 86 a adus al doilea gol al arădenilor, marcat de Pospelov şi UTA s-a impus cu 2-0 în faţa lui Metaloglobus, reuşind prima victorie după nouă etape.

Echipa lui Mihalcea a ajuns la 19 puncte şi este pe locul 9, în vreme ce Metaloglobus e pe 18, cu doar 7 puncte.

UTA ARAD: Gorcea – Ţuţu (D. Barbu 62), Pospelov, Nenga, Alomerovic – L. Mihai (Fl. Iacob 62), Hrezdac – V. Costache (Padula 81), Alin Roman, Tzionis – Hakim Abdallah (M. Coman 72). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Liş (R. Milea 69), A. Camara, Caramalău, A. Sava (Neacşu 76) – Zakir (D. Irimia 53), Aggoun, Sabater, Abbey (Kouadio 69) – Huiban, Ely Fernandes (Visic 76). ANTRENOR: Mihai Teja

Cartonaşe galbene: Alin Roman 84 / A. Camara 31, Abbey 32

Arbitri: George Cătălin Roman - Nicuşor Marin, Radu Ghiciulescu

Arbitri VAR: Sorin Costreie - Romică Bîrdeş

Marea problemă de la FCSB, rezolvată de „sifon”. Gigi Becali: "Așa mi-a zis Tănase"
Marea problemă de la FCSB, rezolvată de „sifon”. Gigi Becali: "Așa mi-a zis Tănase"
FCSB s-a apropiat la un singur loc de playoff, fiind la egalitate de puncte cu Oțelul Galați, locul 6, care are însă un meci mai puțin jucat. Campioana a trecut în ultima etapă cu 2-0 de U...
FCSB bate la ușa playoff-ului. Darius Olaru, uriaș cu U Cluj
FCSB bate la ușa playoff-ului. Darius Olaru, uriaș cu U Cluj
Echipa bucureşteană FCSB a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 15-a din Superligă. Bucureştenii au deschis scorul la Cluj prin Darius...
#fotbal intern, #metaloglobus, #UTA , #fotbal rezultate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se vad si apoi a dat declaratia zilei, dupa "nebunia" de la Verona
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
L-au prins! Modelul cu care a fost vazut Lamine Yamal, chiar inaintea despartirii de Nicki Nicole

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce a făcut Metaloglobus cu UTA, după ce a luat patru puncte din dubla cu FCSB și Craiova
  2. Mijlocașul naționalei a făcut un anunț uriaș, după ce s-a contrat cu Mircea Lucescu FOTO
  3. Cristi Chivu a surprins după victoria chinuită: ”Eu eram împotriva planului, de teamă...”
  4. Portarul român, impecabil în Spania: "A trebuit să apară el!" Victorie dramatică obținută în prelungiri
  5. Marea problemă de la FCSB, rezolvată de „sifon”. Gigi Becali: "Așa mi-a zis Tănase"
  6. Formidabil! Ascensiunea jucătoarei de tenis de 18 ani continuă cu un nou trofeu
  7. Victorie strălucită pentru echipa din România în Liga Campionilor
  8. Bucuria nebună a lui Cristi Chivu, în locul în care a fost la un pas de a-și pierde viața VIDEO
  9. Fabulos! Sportul la care România a devenit pentru prima dată campioană mondială
  10. Inter a avut emoții cu Verona, în Serie A. Ce a pățit Cristi Chivu în prelungiri