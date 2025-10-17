Rotaru îl face praf pe Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului”

Mihai Rotaru FOTO captură Digisport

Patronul Universității Craiova intervine în conflictul dintre Mircea Lucescu și Mirel Rădoi. Cei doi au ajuns la „cuțite” după ce s-a aflat că selecționerul a discutat cu Gigi Becali înainte de duelul dintre olteni și FCSB.

Rădoi a răbufnit pe acest subiect, iar Lucescu i-a răspuns. Acum a venit și replica lui Mihai Rotaru.

„Putem spune, cu părere de rău, că selecționerul este în echilibru: a pierdut simțul realității, dar a câștigat în schimb simțul ridicolului.

Nu am discutat cu Mirel nici înainte, nici după declarațiile selecționerului, dar am simțit aceeași revoltă atunci când le-am citit și pot spune că altfel am revăzut meciul cu FCSB și ce s-a întâmplat pe teren. Știm cu toții că, alături de domnul Pădureanu, selecționerul a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc și aici mă refer nu doar la atenția la detalii, ci la organizarea macro-sistemului, vezi crearea Victoriei București și promovarea Flacăra Moreni.

Îmi imaginez cum a arătat întâlnirea de atunci cu generalii de securitate prin care le cerea nu doar să protejeze Dinamo, ci și să creeze plusvaloare prin înființarea sateliților.

Și atunci de ce nu ne-am putea imagina o întâlnire în zilele noastre între selecționer și factorii de răspundere din fotbalul românesc, care ar putea suna cam așa: „Meciul cu Austria este extrem de important pentru viitorul naționalei și am nevoie ca să se alinieze planetele pentru a reuși. Având în vedere că am cei mai mulți jucători de la domnul Becali, vreau să facem tot posibilul ca ei să vină cu moralul ridicat, deci ne trebuie o victorie a lor împotriva Universității Craiova, pentru că ei au doar doi jucători la lot și mulțimea trebuie să dicteze.” Ipotetic vorbind.

Declarațiile selecționerului, inclusiv post cele inițiale, nu sunt doar lipsite de decență, ci sunt agresive. Iar noi asta nu putem accepta.

Ca să-l parafrazăm: domnule selecționer, ne pare rău că v-am stimat”, a transmis Mihai Rotaru, conform iamsport.ro.

