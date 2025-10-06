Accidentul teribil în care a fost implicat Mihai Stoica: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică”. Decizia care i-a salvat viața

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a povestit cum a fost implicat, acum foarte mulți ani, într-un accident auto grav.

El a povestit cum, mergând de la București la Galați, pe polei, mașina lui a derapat și a intrat într-un copac. Spune că a fost salvat de faptul că a decis să se arunce pe scaunul din dreapta. Astfel, a evitat să fie strivit între volan și scaun.

"Am intrat cu mașina în copac, era singurul pe vreo 150 de metri. Mă întorceam de la București și am prins polei. Conduceam furibund o Dacia 1310 și am ales copacul. Nu puteam opri altfel și am ales copacul.

Putea să fie rău, dar m-am aruncat în dreapta. Am zis, aoleu! Am sărit în dreapta și volanul a intrat în spătarul scaunului. Eram singur. Mașina s-a făcut armonică. Am ieșit pe geam apoi. Înainte de impact m-am aruncat în dreapta, asta am simțit să fac.

Nu că am călcat frâna, am împletit-o cu ambreiajul! Eram președinte la Oțelul atunci, aveam în jur de 30 de ani. A fost puțin cam complicat…", a mai spus Mihai Stoica, pentru Fanatik.

