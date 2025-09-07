„Facem un test poligraf!”. Mihai Stoica și Dani Coman, dialog dur în direct la TV: „Becali minte / Voi sunteți deștepți și noi suntem”

Transferul ratat al lui Mario Tudose la FCSB a generat un conflict imens între FCSB și FC Argeș. Gigi Becali l-a acuzat pe Dani Coman că l-a mințit cu faptul că discută cu tatăl fotbalistului, în timp ce acesta era la palatul patronului campioanei.

Dani Coman a încercat să explice de ce a picat transferul. El a intrat prin telefon la o emisiune TV.

„Cred că este capitol închis și pentru noi. Am avut o discuție cu Mario aseară și una astăzi. A zis băiatul că mă sună în seara asta să mai stăm de vorbă. După toate discuțiile contradictorii care au fost, este posibil să fie un capitol închis.

El a fost luat prin surprindere, pentru că toate discuţiile le-a făcut tatăl lui. A mers la primărie, l-a luat în braţe pe domnul primar şi i-a spus că îi mulţumeşte, după care, a doua zi, a spus că vrea să plece la FCSB. Cu Mario nu s-a discutat prea mult deoarece a avut ieri meciul cu Kosovo. Noi suntem deschiși în situația în care Mario își dorește cu ardoare să plece.

Nu, nu am negociat, a fost doar oferta făcută din partea lor. După şedinţa internă pe care am avut-o, am considerat că nu este suficientă oferta făcută de FCSB. Nu am apucat să negociem pentru că domnul Becali nu a vrut să negocieze. A spus că nu oferă mai mult și atât”, a transmis Dani Coman la Prima Sport.

Auzind asta, Mihai Stoica, președintele CA al FCSB, a intervenit și a spus, ironic, că Becali minte. Ulterior, el a spus că a fost de față când Coman i-a spus lui Becali că vorbește cu tatăl lui Mario. Dani Coman a spus că a spus că vorbește cu primarul, nu cu tatăl lui, moment în care Mihai Stoica l-a invitat să facă un test poligraf.

Dialogul dintre Mihai Stoica și Dani Coman

Mihai Stoica: „Înseamnă că minte Gigi, asta este, clar că minte Gigi, dacă Gigi a spus că s-au înțeles”

Dani Coman: „MM, tu mă cunoști și știi că spun adevărul. Astea sunt toate discuțiile pe care le-am avut”

Mihai Stoica: „Dani, nu știu ce adevăr spui, pentru că eram de față când ai zis că te sună tatăl băiatului și tatăl băiatului era cu noi și nu suna pe nimeni”

Dani Coman: „Tu erai de față?”

Mihai Stoica: „Eram de față”

Dani Coman: „Am văzut și eu în ziar. Eu v-am spus că mă sună domnul primar”

Mihai Stoica: „Nu, ai spus că te sună tatăl băiatului!”

Dani Coman: „Probabil așa s-a înțeles”

Mihai Stoica: „Deci ai spus primar și am înțeles noi tatăl băiatului, OK”

Dani Coman: „Nu am zis, pentru că eu știam unde e tatăl băiatului”

Mihai Stoica: „Nu știai, credeai că a fost cu o seară înainte. Hai lasă... Ai spus tatăl băiatului!”

Dani Coman: „Voi sunteți deștepți și noi suntem ...”

Mihai Stoica: „Hai să facem un test poligraf amândoi! Numai cu întrebarea asta! Eu mărturisesc că am fost șocat să aud așa ceva, când eu stăteam cu Gigi și cu Cristi Tudose. În fine, nu asta contează, dacă Gigi minte, asta e, Gigi minte”

Dani Coman: „Păi, eu am negociat cu tine sau cu Gigi?”

Mihai Stoica: „Gigi spune că ai negociat cu el. Cu mine, nu”

Dani Coman: „Tu n-ai fost de față. Am negociat ceva? V-am spus eu vreun preț?”

Mihai Stoica: „Gigi mi-a spus că v-ați înțeles la un milion de euro. Înseamnă că minte el dacă tu spui adevărul”

Dani Coman: „Eu n-am negociat cu nimeni. Asta a fost oferta voastră, dar nu s-a negociat”

Mihai Stoica: „Și atunci de ce mi-ai spus să-l conving pe tatăl băiatului că nu vrea să vină?”

Dani Coman: „Păi, n-avea rost să mai discutăm”

