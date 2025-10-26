Mihai Stoica face un anunț dur: „Ne dezafiliază UEFA”

Conflictul dintre FCSB și CSA Steaua datează de câțiva ani buni și nu e nici măcar aproape de a se termina. Apar tot mai multe discuții despre o eventuală promovare a militarilor în prima divizie.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că nu este posibilă a promovare a CSA în prima divizie cât timp este club departamental, asta pentru că UEFA ar dezafilia România.

”(n.r. – Ai vreo problemă să îi lase pe CSA să promoveze?) Nu se poate, că ne dezafiliază UEFA, că nu e voie cu echipe departamentale în prima ligă. Eu chiar mi-aș fi dorit să jucăm cu ei prin Cupa României.

Să vedem cine vine, cine nu vine. Noi am avut meciuri cu 55.000 de spectatori și 200.000 de cereri de bilete. S-o facă și alții! Și atunci discutăm de valoarea unui brand”, a declarat Mihai Stoica, citat de Fanatik.

