Mihai Stoica nu îl vrea pe Louis Munteanu la FCSB: "Sper să fie definitiv capitol închis"

Gigi Becali a anunțat că este în tratative cu Neluțu Varga pentru transferurile a doi jucători de la CFR Cluj: pe atacantul Louis Munteanu și mijlocașul Lindon Emerllahu.

Mai mult, Becali a făcut chiar și o ofertă consistentă: 4.5 milioane de euro pentru cei doi, sumă de care CFR Cluj are mare nevoie, mai ales că doi creditori cer insolvența lor.

Dacă în cazul lui Emerllahu există șanse mari ca mutarea să se facă, în ceea ce îl privește pe Louis Munteanu calculele sunt mai complicate: acesta ar fi cerut un salariu uriaș, de 60.000 de euro pe sezon, pentru a veni la FCSB.

Mihai Stoica a comentat interesul FCSB-ului pentru ei, spunând că și-ar dori ca transferul lui Louis Munteanu să pice, asta pentru că el crede că FCSB are nevoie de soluții pe alte poziții, nu pe cea de atacant.

"Gigi a ieșit și a spus că nu vrea să relateze exact negocierile. Atunci, ar fi culmea să completez eu. Nu s-a făcut nimic. Au fost niște discuții între Gigi și Neluțu Varga.

Spun doar că nu s-a făcut și e un capitol închis. Eu sper să fie definitiv. Da, eu sper să fie definitiv! Noi avem nevoie de jucători pe alte poziții. Noi avem nevoie de fundași centrali, avem nevoie de cine ne pleacă. Pleacă Malcom Edjouma, eu zic că trebuie să-l înlocuim cu un mijlocaș central.

Emerllahu e mijlocaș central, nimic de spus, dar trebuie să ne uităm la cât plătim. Există jucători pe care Gigi plătește sume foarte mari, pentru Bîrligea a dat 2.800.000 de euro + TVA, deci sare de 3 milioane. Așa cum a zis Gigi, deja și-a meritat banii", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Pe poziția de atacant central FCSB are cele mai multe opțiuni: Daniel Bîrligea, Denis Alibec și Mamadou Thiam, toți trei atacanți de meserie, dar și jucători precum Florin Tănase sau David Miculescu, care pot, în caz de nevoie, să acopere acel post.

