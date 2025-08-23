Joacă la revelația din Liga 1 și l-a fermecat pe selecționerul Lucescu: „Nu avem jucători ca el”

Mircea Lucescu, selecționerul de 80 de ani al României, și-a arătat aprecierea față de unul dintre jucătorii din Liga 1. Din păcate pentru el însă, nu îl poate chema la națională, nefiind român. Mai mult, el va fi adversarul României în toamnă.

Jucătorul în cauză este Marinos Tzionis, o aripă stângă de 24 de ani. Cipriotul joacă la UTA, surpriza acestui start de sezon. Sub comanda lui Adrian Mihalcea, arădenii sunt pe locul trei în campionat, cu 13 puncte. Spre comparație, FCSB și CFR au cinci puncte.

Selecționerul Mircea Lucescu s-a declarat încântat de acest jucător. Spune că driblează foarte bine și că României îi lipsește un astfel de jucător.

„Tzionis este un dribler foarte bun, noi nu avem astfel de jucători ca el. Jucători agili, mici de statură, rapizi, curajoși. Cipru e o echipă puternică. Dacă nu intra Dzeko în Bosnia, ei nu pierdeau în Bosnia. Tzionis e un jucător bun”, a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.

Marinos Tzionis a ajuns la UTA în februarie 2025, cumpărat din Serbia, de la Cukaricki. În șapte meciuri, el are un gol și două pase de gol.

Meciul Cipru - România se va juca pe 9 septembrie.

