Mircea Rednic și Dennis Man au primit titlul ”Pro Urbe”, din partea primăriei Arad

Tehnicianul Mircea Rednic şi fotbalistul Dennis Man au primit titul “Pro Urbe” la Arad, în cadrul Zilelor Aradului.

“Sunt onorat să primesc această distincţie. Titlul mă obligă să reprezint Aradul şi de acum înainte cu tot ce am mai bun. La fiecare reuşită, un gând se îndreaptă şi către voi, arădenii”, a spus Dennis Man, fotbalist legitimat la Parma, întrun mesaj video transmis în timpul evenimentului.

Mircea Rednic, antrenorul echipei UTA Arad, a declarat că deocamdată nu este mândru de rezultatele sale, dar ştie că se poate mai mult.

“Vă mulţumesc că apreciaţi munca pe care am depus-o la Arad. Sunt onorat că fac parte din viaţa sportivă a oraşului. Încă nu sunt mândru de rezultatele mele. Se poate mai mult. Oraşul ăsta merită mai mult. Îmi doresc din suflet să reuşesc. E un moment special. Acum un an era să nu mai fiu, am făcut infarct. Cred că merităm şi oraşul merită să intrăm în play-off şi să luăm un trofeu”, a spus Rednic pe scenă.

Titlul ”Pro Urbe” a fost acordat pentru ”merite sportive deosebite, pentru dăruirea şi implicarea cu care sprijină sportului arădean de performanţă”.

”Pentru pasiunea şi profesionalismul dovedite în obţinerea performanţelor fotbalistice arădene”, Cristian Păcurar, coordonatorul Academiei UTA, a fost răsplătit cu titlul de ”Excelenţă”. Antrenorul a contribuit decisiv la dezvoltarea şi promovarea lui Dennis Man, dar mai are o serie de elevi care au atins praguri înalte de performanţă.

