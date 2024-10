Antrenorul din Liga 1 care și-a anunțat obiectivul: ”Play-off-ul”

Mircea Rednic, antrenorul echipei UTA Arad, a declarat, vineri, că obiectivul formaţiei sale este intrarea în play-off. Rednic speră că galeria va reveni lângă echipă.

„V-am spus că echipa va juca din ce în ce mai bine, după pauza asta, mai ales. Problema la Arad e că lumea nu prea are răbdare. Eu am încredere în jucătorii care au venit aici. Toţi au venit cu acordul meu, chiar dacă nu au fost propuşi de mine. I-am urmărit şi am spus că sunt jucători buni care pot aduce un plus. Astăzi a fost o victorie muncită, au dat dovadă de caracter, şi-au dorit această victorie.

Asta s-a întâmplat într-un moment delicat, când galeria nu a venit la meci. Dar o să vină la meciurile următoare. Trebuie să avem o continuitate în joc, în rezultate. Când ai rezultate toată lumea e fericită. În cele două jocuri din ultimele zile chiar am arătat ca o echipă. [redevine UTA o candidată la un loc de play-off] Păi ăsta este obiectivul!”, a declarat Mircea Rednic după victoria cu 3-1 obţinută vineri, în etapa 12-a din Superligă, cu Petrolul Ploieşti.

