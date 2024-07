Scandalul dintre generații! Mircea Sandu, atac dur la adresa lui Răzvan Burleanu VIDEO

Răzvan Burleanu conduce Federația Română de Fotbal din 2014, când a preluat forul după ce Mircea Sandu și-a încheiat ultimul mandat.

Se pare că relațiile dintre cele două ”generații” nu sunt cele mai bune. Mircea Sandu nu mai are respect pentru Răzvan Burleanu, după ce acesta i-a interzis să mai vină în baza de la Mogoșoaia, bază construită în mandatul lui Sandu.

”Pentru mine, nu există această conducere a Federației Române de Fotbal, după modul cum s-au comportat. Mi-au interzis să intru la Mogoșoaia, acolo unde este o investiție pe care eu am făcut-o.

Au beneficiat de milioane de euro în cont când am plecat, o magazie plină despre care nu se știe ce au făcut cu ea. După 50 de ani de fotbal, să-mi interzici să intru la Mogoșoaia și la Buftea, pe care eu le-am făcut....

La început, m-a pus să plătesc ca să pot să intru, după care am primit interzis. Pentru mine, acești oameni nu există. Făceam mișcare acolo și am plătit o perioadă taxă de intrare. 150 de lei pe lună, o nimica toată până la urmă. Am plătit 40 de lei pentru spălarea echipamentului,

Numai eu știu cum am băgat utilajele acolo, dar, în fine, nu mai contează”, a spus Mircea Sandu, pentru Digi Sport.

Ads