Decizie radicală luată de Mirel Rădoi la Craiova: ”Nu vor mai fi nici în lot”

Universitatea Craiova a remizat cu Rapid, scor 2-2, după unul dintre cele mai frumoase meciuri ale sezonului. Deși a controlat partida, echipa din oltenia s-a văzut condusă în prelungiri, reușind să egaleze abia în minutul 90+8, din penalty.

La finalul meciului, Mirel Rădoi și-a felicitat elevii. Totuși, antrenorul Craiovei le-a transmis un semnal de alarmă elevilor săi. El a spus că cei ce vor mai plonja vor fi pedepsiți, urmând să fie scoși din lot.

”Am o problemă cu timpul. Asta le cer și la arbitri. Dacă jucătorii mei trag de timp, să le dea galben. Nu mai așteptați. Asta fac și le antrenament. Nu le dau fault, ca să poată să se obișnuiască.

Stau jos, le spun să se ridice, că nu are doctorul Paracetamol și răcesc. Noi avem o mare problemă. Mergem în Conference, indiferent de echipă, ne iau într-un ritm pe care nu-l găsim în Liga 1.

Dacă nu încercăm să obișnuim jucătorii să intervină doctorul doar când e o problemă, nu facem nimic. E Craiova? Nu contează. Dați-le cartonaşe jucătorilor mei până se schimbă echipamentul din alb-albastru în galben.

Vă asigur că jucătorii care vor continua să plonjeze, să facă lucrurile astea, nu vor mai fi nici în lot. La antrenamente antrenăm intensitate, dueluri”, a declarat Mirel Rădoi, în cadrul conferinței de presă de la finalul meciului cu Rapid, încheiat 2-2.

