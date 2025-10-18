Rădoi surprinde: „ Vreau să termin pe locul doi și să fiu furat”. A continuat conflictul cu Lucescu

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 21:06
270 citiri
Rădoi surprinde: „ Vreau să termin pe locul doi și să fiu furat”. A continuat conflictul cu Lucescu
Mirel Rădoi FOTO Facebook Universitatea Craiova

Universitatea Craiova s-a apropriat la un singur punct de liderul FC Botoșani după ce a reușit să o bată cu 3-1 pe Unirea Slobozia. Oltenii sunt pe doi, dar riscă să fie depășiți de Rapid, dacă giuleștenii vor trece de Dinamo.

La finalul meciului, Mirel Rădoi a continuat conflictul cu Mircea Lucescu. El i-a răspuns selecționerului, care a spus că nu îl mai stimează.

”Asta e alegerea și decizia dânsului, asta nu înseamnă că eu nu-l voi stima sau nu voi ține cu echipa națională.

Pe mine nu mă interesează cine este, e vorba de principiu. Dacă ar fi vorbit de Universitatea Craiova, înseamnă că celelalte echipe nu contau? Dacă spun că Digi este cea mai bună televiziune, nu înseamnă că e o lipsă de respect pentru celelalte televiziuni?

Eu am comentat doar o chestiune de principiu. Nu am ceva cu cineva, e doar o chestie de principiu. Cine vrea să înțeleagă, bine. Dacă mâine îl va suna pe domnul Rotaru și voi afla, aceeași reacție o voi avea. Dacă ar fi rămas între dânșii…

Până la urmă, fiecare are simpatii și antipatii, e normal, dar când ești antrenorul echipei naționale și lucrurile astea apar în public…

Nici eu nu sunt cel mai corect, toți greșim, dar cred că lucrurile astea sunt mult prea importante pentru imaginea fotbalului românesc.

Nu e nimic personal cu cineva anume, cu un club anume. Eu nu vreau să câștig trofee ajutat de arbitri, simplu. Prefer să termin pe locul doi și să fiu furat, decât ajutat de arbitri. Unii poate preferă așa, dar eu nu pot să trișez, ar însemna că stau aici și iau banii degeaba”, a spus Mirel Rădoi, după victoria, scor 3-1, cu Unirea Slobozia.

Rotaru îl face praf pe Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului”
Rotaru îl face praf pe Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului”
Patronul Universității Craiova intervine în conflictul dintre Mircea Lucescu și Mirel Rădoi. Cei doi au ajuns la „cuțite” după ce s-a aflat că selecționerul a discutat cu Gigi Becali...
Gigi Becali intervine în disputa dintre Lucescu și finul său: "Rădoi se crede învățătorul mapamondului! Vezi-ți de căciula ta"
Gigi Becali intervine în disputa dintre Lucescu și finul său: "Rădoi se crede învățătorul mapamondului! Vezi-ți de căciula ta"
Scandalul iscat între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu, după ce selecționerul i-a urat succes lui Gigi Becali înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova, a luat amploare, iar în ecuație...
#fotbal intern, #Mirel Radoi, #Universitatea Craiova , #Craiova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Israelienii, interzisi: scandal la nivel inalt! Reactie dura de la Ierusalim: "Lasitate!". Premierul britanic s-a pronuntat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A revenit in televiziune si a dat lovitura: salariu urias, de aproape trei ori mai mare decat la fostul loc de munca!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rădoi surprinde: „ Vreau să termin pe locul doi și să fiu furat”. A continuat conflictul cu Lucescu
  2. Formula 1: accident între piloții McLaren în sprintul de la Austin! Verstappen profită
  3. Victorie cu scandal pentru U Craiova în Superliga. Gestul făcut de vedeta Baiaram
  4. Calificare în finala europeană! România a spulberat Olanda în semifinale
  5. Șoc în Premier League! Fostul antrenor al lui Drăgușin a fost dat din nou afară
  6. E gata! Ioan Sabău a luat o decizie radicală după eșecul cu Botoșani
  7. Liderul surpriză din Liga 1 a mai făcut o victimă! S-au distrat pe teren la Cluj
  8. Situație delicată pentru Cristi Chivu la Inter: ”A fost obligat să plece. Acum îl va fluiera”
  9. Incidente grave la derby-ul din Belgia: arbitrul a oprit meciul după ce a fost lovit
  10. Semifinală dramatică la Osaka și pentru a doua reprezentantă a României