Rădoi surprinde: „ Vreau să termin pe locul doi și să fiu furat”. A continuat conflictul cu Lucescu

Universitatea Craiova s-a apropriat la un singur punct de liderul FC Botoșani după ce a reușit să o bată cu 3-1 pe Unirea Slobozia. Oltenii sunt pe doi, dar riscă să fie depășiți de Rapid, dacă giuleștenii vor trece de Dinamo.

La finalul meciului, Mirel Rădoi a continuat conflictul cu Mircea Lucescu. El i-a răspuns selecționerului, care a spus că nu îl mai stimează.

”Asta e alegerea și decizia dânsului, asta nu înseamnă că eu nu-l voi stima sau nu voi ține cu echipa națională.

Pe mine nu mă interesează cine este, e vorba de principiu. Dacă ar fi vorbit de Universitatea Craiova, înseamnă că celelalte echipe nu contau? Dacă spun că Digi este cea mai bună televiziune, nu înseamnă că e o lipsă de respect pentru celelalte televiziuni?

Eu am comentat doar o chestiune de principiu. Nu am ceva cu cineva, e doar o chestie de principiu. Cine vrea să înțeleagă, bine. Dacă mâine îl va suna pe domnul Rotaru și voi afla, aceeași reacție o voi avea. Dacă ar fi rămas între dânșii…

Până la urmă, fiecare are simpatii și antipatii, e normal, dar când ești antrenorul echipei naționale și lucrurile astea apar în public…

Nici eu nu sunt cel mai corect, toți greșim, dar cred că lucrurile astea sunt mult prea importante pentru imaginea fotbalului românesc.

Nu e nimic personal cu cineva anume, cu un club anume. Eu nu vreau să câștig trofee ajutat de arbitri, simplu. Prefer să termin pe locul doi și să fiu furat, decât ajutat de arbitri. Unii poate preferă așa, dar eu nu pot să trișez, ar însemna că stau aici și iau banii degeaba”, a spus Mirel Rădoi, după victoria, scor 3-1, cu Unirea Slobozia.

