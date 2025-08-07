„Întâlnim un adversar mult mai puternic”. Emoții pentru Craiova lui Rădoi, înainte de dubla cu Trnava din Conference League

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, înaintea meciului din prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League, că echipa slovacă Spartak Trnava este un adversar mult mai puternic decât FK Sarajevo, pe care a eliminat-o în precedenta rundă a competiției europene.

'Întâlnim un adversar mult mai puternic decât Sarajevo, mult mai dinamic, mult mai bine pregătit, pe ambele faze, știe exact ceea ce vrea. Va fi un joc mult mai greu decât a fost meciul de la Sarajevo, unde am pierdut clar. Ca să putem avea o victorie mâine seară, cred că trebuie să jucăm aproape perfect. Cred că pentru mâine seară această echipă va trebui să nu aibă nicio ocazie de gol. Este foarte concentrată la finalizare. După doar două etape trecute în campionatul slovac este pe primul loc. Au cea mai bună apărare, un atac bun, au arătat și câteva ocazii în ultima partidă, dar cumva au avut și anumite momente de care sper să profităm mâine seară. Dar, per total, echipă mult mai bună decât Sarajevo. Va fi o partidă mult mai grea decât cu Sarajevo. Și tur și retur. Cred că putem, ambele echipe în momentul de față, să ne numim două echipe ghinioniste. Pentru că, din punctul meu de vedere, ambele echipe trebuiau să se întâlnească în play-off', a declarat Rădoi.

'Aș vrea ca suporterii să încurajeze echipa cum au făcut-o și la returul cu Sarajevo, indiferent de rezultat și ce se va întâmpla pe teren, ca și băieții să poată să-și păstreze acel echilibru emoțional de care avem nevoie. E clar că ne vor împinge de la spate, vor fi alături de noi, vor fi în număr foarte mare. Dar, încă o dată, eu trebuie să am grijă ca băieții să aibă acel echilibru care, în partidele astea tur-retur, orice moment de neatenție sau lăsat puțin de val dus așa sau de atmosferă, ne poate costa chiar și calificarea', a completat acesta.

Tehnicianul echipei craiovene a făcut o radiografie a adversarei, afirmând că nu crede că aceasta se va mulțumi cu un rezultat de egalitate joi seara.

'N-am spus multe alte lucruri pozitive despre echipa lor, tocmai ca să nu-i sperii pe băieți. Sunt o echipă foarte bună, credeți-mă când vă spun asta. Și dacă noi nu vom face meciul perfect, nu avem nicio șansă de victorie mâine seară. Ideea de a veni aici și a conserva un rezultat de 0-0 nu cred că stă nici în filozofia antrenorului și nici în modul lor de a aborda partidele până acum. În momentul în care au mingea, știu ceea ce trebuie să facă, în momentul în care pierd mingea, imediat au reacție în zona balonului și ocupă foarte bine spațiile apropiate și atunci te lasă să joci doar minge lungă. Sunt foarte, foarte bine organizați pe cele două momente. Nu întâmplător sunt aici', a afirmat Mirel Rădoi.

El s-a arătat mulțumit de rezultatele înregistrate de echipa sa în ultima perioadă: 'Cred că, din punct de vedere emoțional, ar trebui să fim bucuroși pentru săptămâna asta. Pentru că a fost o săptămână excelentă pentru noi, cu o calificare și cu două victorii. Practic, într-o săptămână am bătut ambele echipe din Cluj. O săptămână foarte bună. Ar trebui să ne dea un boost de moral și energie pentru următoarea partidă. Dar, până la urmă, am mers în următorul tur și în campionatul ăsta nu s-a întâmplat nimic. Am pus doar trei puncte în plus. N-am demonstrat mare lucru, n-am realizat mare lucru, nici eu, nici jucătorii. Mai avem de lucru. Nu putem să ne bucurăm, de la meci la meci. Pentru că sunt în trei-trei zile și timpul de bucurie nu este foarte mare'.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni joi, de la ora 21:30, pe stadionul 'Ion Oblemenco', formația slovacă Spartak Trnava, în prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League.

