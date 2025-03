Decizie radicală luată de Universitatea Craiova! A fost demis

La cererea lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova s-a despărțit de analistul video Marius Francisc. Antrenorul oltenilor a făcut acuzații de spionaj după meciul pierdut cu FCSB, 1-0, și a ajuns la concluzia că el a fost cel ce „a dat din casă”.

„Am început meciul greu, n-am reușit să ducem mingea unde ar fi trebuit. FCSB a intuit tot ce am pregătit întreaga săptămână... Au știut să blocheze spațiile alea. Am rămas surprins că în 35 de meciuri, 11 în Europa și 24 în campionat, n-au făcut-o până la meciul cu noi. Am găsit zone libere în cele 35 de meciuri pe care le-au jucat în acest sezon dar, din păcate pentru noi, acum au acoperit acele zone”, a spus Rădoi, după acel meci, sugerând că avea un spion în echipă.

Francisc, analistul Craiovei, fusese „furat” de olteni chiar de la FCSB, în iunie 2023. Mihai Stoica se declara atunci surprins de mutare.

„Se transferă cineva de la FCSB la Craiova. Marius Francisc. I s-a oferit un contract de nerefuzat și va părăsi clubul. E liber, nu i se plătește nicio clauză. Nu mă așteptam. Azi am aflat, întâmplător, pe surse, apoi l-am confruntat, și mi-a confirmat”, a spus Mihai Stoica.

Analistul video a confirmat despărțirea de olteni: „Da, așa este, am reziliat contractul de comun acord”. Declarația a fost dată pentru Gazeta de Sud.

