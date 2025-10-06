Rădoi, tiradă împotriva arbitrilor: „Singura formă de protest... fault clar”

Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, spune că nu are de ce să fie supărat după meciul cu FCSB, scor 0-1, pentru că echipa a condus ostilităţile şi a avut ocazii, dominând campioana.

„A fost un meci controlat în totalitate de Craiova. Am început bine meciul, cu acele două ocazii. După, a fost acea fază, pe care nu vreau să o comentez foarte mult. Sunt mulţumit de băieţi, cum au interpretat această partidă. Chiar n-am ce să le reproşez jucătorilor.

[trei meciuri consecutive cu jucători eliminaţi] Ne-am obişnuit deja, facem şi la antrenamente exerciţii în inferioritate. [eliminările sunt din cauză că jucătoprii sunt prea nervoşi] Prea mult fotbal, pentru că ne pregătim pentru fotbal internaţional. Sunt foarte mulţumit de atitudinea băieţilor şi de joc. N-am de ce să fiu nemulţumit.

Am avut posesie şi în 10 contra 11, am avut ocazii, chiar nu am de ce să fiu supărat. Rezultatul, da, mă supără, dar nu contează. Noi n-am mai fost pe primul loc timp de 11 etape din 1991. De ce aş fi supărat? Nu se termină nimic, nu se dă niciun trofeu pentru locul 12, nu e calificată vreo echipă, matematic, în play-off.

Nu e nicio tragedie, chiar sunt foarte mulţumit de ce s-a întâmplat. În afară de cele două echipe, mai sunt alţii pe teren şi îşi permit să se facă de râs. Spectacolul ăsta nu va mai aduce oamenii la stadion. Din păcate.

Ei sunt împăraţi. Eu am văzut fault clar. Eu nu am nicio formă de protest. Singura formă de protest… Miercuri, am fost invitaţi, eu nu mă duc. Asta este singura formă de protest.

Eu am văzut faza la Matei, a zis că a fost umăr la umăr. Probabil ei au alte faze. Nu la Comisie, cluburile au fost chemate pentru o discuţie, dar eu nu mă duc, ca protest.

[dacă se duce la întâlnirea respectivă, iniţiată de Vassaras, ar putea prezenta şi aceste probleme] Ce să fac? Degeaba. Avem faza de la meciul cu Universitatea Cluj, unde au dictat penalty şi din camera VAR au zis că e ofsaid, dar Dan Nistor era la un metru în spatele liniei. La ce s-a întâmplat în seara asta, n-am de ce să mă duc”, a declarat Mirel Rădoi.

