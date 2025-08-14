Rădoi a renunțat la atacantul pe care l-a debutat la echipa națională. Cu cine a semnat „copilul favorit” al lui Mihai Rotaru

Farul Constanța și Universitatea Craiova au ajuns la un acord privind transferul atacantului Jovan Markovic la formația constănțeană.

Născut la 23 martie 2001, la Belgrad, Jovan Markovic (1,83 m) are 3 selecții la naționala de seniori a României și a semnat cu Farul un contract valabil pentru următorii 3 ani. La națională a jucat doar sub comanda lui Mirel Rădoi, cel care, acum, a renunțat la el.

Câștigător al Supercupei României cu Universitatea Craiova în 2022, Markovic a debutat în Liga 1 în tricoul formației din Bănie, iar până acum a mai evoluat pentru Academica Clinceni, FC Hermannstadt și Oțelul Galați.

Până în prezent a disputat 161 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze 32 de goluri și să ofere 15 pase decisive.

