Rădoi a renunțat la atacantul pe care l-a debutat la echipa națională. Cu cine a semnat „copilul favorit” al lui Mihai Rotaru

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 14 August 2025, ora 14:33
300 citiri
Rădoi a renunțat la atacantul pe care l-a debutat la echipa națională. Cu cine a semnat „copilul favorit” al lui Mihai Rotaru
Jovan Markovic FOTO FB Echipa Nationala a Romaniei

Farul Constanța și Universitatea Craiova au ajuns la un acord privind transferul atacantului Jovan Markovic la formația constănțeană.

Născut la 23 martie 2001, la Belgrad, Jovan Markovic (1,83 m) are 3 selecții la naționala de seniori a României și a semnat cu Farul un contract valabil pentru următorii 3 ani. La națională a jucat doar sub comanda lui Mirel Rădoi, cel care, acum, a renunțat la el.

Câștigător al Supercupei României cu Universitatea Craiova în 2022, Markovic a debutat în Liga 1 în tricoul formației din Bănie, iar până acum a mai evoluat pentru Academica Clinceni, FC Hermannstadt și Oțelul Galați.

Până în prezent a disputat 161 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze 32 de goluri și să ofere 15 pase decisive.

Craiova și-a aflat adversara din playoff-ul Conference League. Cu cine se vor lupta pentru o calificare istorică în faza principală
Craiova și-a aflat adversara din playoff-ul Conference League. Cu cine se vor lupta pentru o calificare istorică în faza principală
Echipa turcă Istanbul Başakşehir a încheiat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia norvegiană Viking Stavanger, în manşa secundă a turului al treilea din...
Hagi a ales să-i întindă o mână fotbalistului în care toți oltenii își puneau speranțe: "Este ultima lui șansă"
Hagi a ales să-i întindă o mână fotbalistului în care toți oltenii își puneau speranțe: "Este ultima lui șansă"
Fotbalist cu trei selecții la echipa națională a României, atacantul Jovan Marković a plecat de la Universitatea Craiova. Jovan Marković a petrecut 8 ani la Craiova, dar nu a reușit să...
#fotbal intern, #farul constanta, #Universitatea Craiova, #Jovan Markovic, #Gheorghe Hagi , #Craiova FC
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cea mai radioactiva tara din lume si-a facut nationala de fotbal! Cum arata dupa 67 de bombe atomice
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-au lamurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodna de 10.000.000 de dolari

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scandal la una dintre cele mai importante echipe din Europa, după transferul verii: „Acolo există un talent cum nu a mai fost de 10 ani.”
  2. Șumudică o distruge pe FCSB: „Cea mai rușinoasă vară din ultimii zeci de ani"
  3. Cupa României: tot ce trebuie să știi, înainte de tragerea la sorți a playoff-ului
  4. Rădoi a renunțat la atacantul pe care l-a debutat la echipa națională. Cu cine a semnat „copilul favorit” al lui Mihai Rotaru
  5. S-a terminat „idila” dintre FC Barcelona și Ter Stegen. Decizia luată de federația din Spania
  6. Cine este cea mai mare surpriză din Cupa României: „Au venit direct de la muncă! Unul e taximetrist"
  7. Gest neașteptat pentru familia lui Diogo Jota, fotbalistul lui Liverpool decedat la 28 de ani
  8. Acuzații de rasism la Supercupa Europei. Cine e fotbalistul abuzat: ”Suntem dezgustați”
  9. Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după a cincea înfrângere la rând cu Iga Swiatek
  10. Antrenorul lui Drăgușin, după ce a pierdut trofeul: ”Operația a reușit, dar pacientul a murit”