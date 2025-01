„În momentul acesta, îmi cer scuze față de Sorin Cârțu”. Mirel Rădoi, mesaj după conflictul din 2022

În 2022, Mirel Rădoi pleca de la Universitatea Craiova ca urmare a unui conflict cu Sorin Cârțu. Cel din urmă chiar i-a spus că nu mai vrea să îi audă numele niciodată.

La doi ani distanță de acel moment, Mirel Rădoi a revenit la Universitatea Craiova, unde s-a reîntâlnit cu Sorin Cârțu. La conferința de presă de prezentare, Rădoi i-a cerut scuze lui Cârțu, cel care l-a debutat ca jucător, pentru tensiunile din 2022.

"Pot să vă spun că sunt fericit și entuziasmat. O nouă provocare, cred că nu este o întâmplare prezența mea aici. În tot acest timp de 9 luni, de când am fost liber de contract, am avut peste 10-11 oferte, însă niciuna nu s-a concretizat, iar cea mai rapidă a fost cea de la Universitatea Craiova.

Când am luat decizia acum doi ani, am avut în fiecare zi sentimentul că trebuie să mă întorc, pentru că ceea ce am făcut atunci era greșit, iar ceea ce am făcut atunci, mai ales în spațiul public, trebuia să îmi asum public.

În momentul acesta, îmi cer scuze față de Sorin Cârțu, trebuia să fiu mult mai echilibrat față de antrenorul Sorin Cârțu, dar mai ales față de omul Sorin Cârțu, pentru că este cel care m-a debutat, este de-o vârstă cu tatăl meu și chiar mi-am dorit să fac lucrul acesta într-o conferință de presă.

Asta am simțit în cei doi ani de zile, asta mi-a lipsit. Sper că am învățat din greșeli și să fiu mai echilibrat. Drumul este unul greu, dar cu atât va fi mai frumos la final.", a declarat Mirel Rădoi, în conferința de presă de prezentare la Universitatea Craiova.

