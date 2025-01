„Mă voi întoarce“. Jucătorul care tocmai și-a anunțat dorința de a reveni la FCSB

FCSB a bifat două transferuri în această iarnă: Lukas Zima și Juri Cisotti. Un al treilea nume ar putea ajunge la campioana României.

Nana Antwi, jucător de 24 de ani, împrumutat de FCSB la Hermannstadt, a lăsat de înțeles că ar vrea să revină la FCSB. El a transmis că va reveni la echipă, dacă va fi dorit.

„Nu a fost rău. A fost o perioadă bună, dar nu m-am adaptat aşa bine cu campionatul României. Am fost foarte fericit să câştig titlul în România. Am câştigat în Armenia, în România. Titlul de aici e mai valoros şi am fost foarte fericit.

Cred că a fost cea mai bună decizie pentru mine când am venit la Hermannstadt. Nu a fost greu. A fost cea mai bună decizie. Aveam nevoie de mai mult timp de joc, să am meciuri în picioare. Avem un antrenor foarte bun, m-a ajutat foarte mult şi apreciez foarte mult asta. Nu am o alegere.

Dacă FCSB mă vrea, mă voi întoarce. Dar nu decid eu. Dacă mă întorc, bine, dacă nu… Asta e”, a spus Nana Antwi, citat de Fanatik.

FCSB l-a adus pe Nana Antwi de la Urartu pentru 100.000 de euro. După 15 meciuri la FCSB, devenind campion, a fost împrumutat la Hermannstadt, unde este titular.

