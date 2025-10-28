Probleme la lider: puștiul de 18 ani va rata mare parte din acest sezon. Accidentare teribilă

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 16:18
116 citiri
Probleme la lider: puștiul de 18 ani va rata mare parte din acest sezon. Accidentare teribilă
Narcis Ilaș. Foto: Facebook / Fotbal Club Botoșani

Jucătorul Narcis Ilaş a suferit o accidentare gravă în minutul 14 al duelului câştigat de FC Botoşani cu FC Hermannstadt, scor 2-0, luni seară în Superliga.

Tânărul de 18 ani a ieşit de pe teren în minutul 15 şi a fost transportat direct la spital, pentru investigaţii.

Diagnosticul pus de medici în urma investigaţiilor efectuate este „Ruptură de Ligament Colateral Intern (LCI)”, pentru care va fi supus unei intervenţii chirurgicale, a anunţat FC Botoşani.

El va fi indisponibil aproximativ trei luni.

Ilaş a fost titular în toate cele 14 jocuri disputate de FC Botoşani în acest sezon competiţional.

Șase victorii consecutive pentru FC Botoșani. Liderul a făcut încă o victimă
Șase victorii consecutive pentru FC Botoșani. Liderul a făcut încă o victimă
Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă. Meciul de la Botoşani a început cu un moment...
Adrian Mutu, îngrozit de ceea ce a văzut în Liga 1: „Dezastru. Ca la liga a sasea”
Adrian Mutu, îngrozit de ceea ce a văzut în Liga 1: „Dezastru. Ca la liga a sasea”
Adrian Mutu a avut mai multe aventuri la echipe din Liga 1, ultima fiind la Petrolul Ploiești. Antrenorul care, în cariera de jucător, a jucat la echipe mari din Anglia, Italia sau Franța,...
#fotbal intern, #narcis ilas, #fc botosani , #accidentare
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit sa creada ce a vazut la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "Ce, sunt nebun? Nu stau!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un barbat in scaun cu rotile! Cristi Chivu si-a anulat conferinta de presa

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Probleme la lider: puștiul de 18 ani va rata mare parte din acest sezon. Accidentare teribilă
  2. Schimbare totală pentru Dani Alves, după 14 luni de închisoare pentru agresiune sexuală: „Am încheiat un pact cu Dumnezeu” VIDEO
  3. Calificare superbă pentru Bernadette Szocs! A eliminat principala favorită a competiției
  4. ”Război” la fileu, după ce nu i-a strâns mâna adversarului: ”Există un cod” VIDEO
  5. Tragedie la Inter Milano: a murit într-un accident! Conferința lui Cristi Chivu, anulată
  6. Adrian Mutu, îngrozit de ceea ce a văzut în Liga 1: „Dezastru. Ca la liga a sasea”
  7. Șoc în Gruia: Dan Petrescu nu se întoarce! CFR Cluj s-a înțeles cu fostul selecționer al naționalei
  8. Căpitanul lui Real Madrid, desființat de tabăra Barcelonei: "Cine naiba e jucătorul ăsta? Un derbedeu!"
  9. Italianul Jannik Sinner și-a prezentat noua iubită. Legătura fotomodelului cu familia lui Michael Schumacher
  10. Leo Messi păstrează misterul. Ce se va întâmpla la Mondiale: ”Apoi voi lua o decizie”