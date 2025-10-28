Probleme la lider: puștiul de 18 ani va rata mare parte din acest sezon. Accidentare teribilă

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 16:18
116 citiri
Narcis Ilaș. Foto: Facebook / Fotbal Club Botoșani
Jucătorul Narcis Ilaş a suferit o accidentare gravă în minutul 14 al duelului câştigat de FC Botoşani cu FC Hermannstadt, scor 2-0, luni seară în Superliga.
Tânărul de 18 ani a ieşit de pe teren în minutul 15 şi a fost transportat direct la spital, pentru investigaţii.
Diagnosticul pus de medici în urma investigaţiilor efectuate este „Ruptură de Ligament Colateral Intern (LCI)”, pentru care va fi supus unei intervenţii chirurgicale, a anunţat FC Botoşani.
El va fi indisponibil aproximativ trei luni.
Ilaş a fost titular în toate cele 14 jocuri disputate de FC Botoşani în acest sezon competiţional.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Echipa FC Botoşani, lider în clasament, a dispus luni, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 14-a din Superligă.
Meciul de la Botoşani a început cu un moment...
Adrian Mutu a avut mai multe aventuri la echipe din Liga 1, ultima fiind la Petrolul Ploiești. Antrenorul care, în cariera de jucător, a jucat la echipe mari din Anglia, Italia sau Franța,...