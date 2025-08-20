„I-am zis că e zero ca antrenor”. Nicolae Dică, distrus de un jucător. Reacția lui: „Săream cu picioarele pe gâtul lui.”

Nicolae Dică a preluat-o pe Concordia Chiajna, echipă unde are un parcurs decent. Totuși, el nu are liniște la echipă, din cauza unui conflict cu Adrian Petre, atacant plecat de la echipă la Paulești. Vârful de 27 de ani spune că l-a înjurat pe Dică de față cu colegii săi și a spus despre acesta că este zero ca antrenor.

"Despre Dică mai bine nu zic nimic. Ca fotbalist, Nicolae Dică a fost unul dintre idolii mei. Nu am cum să spun vreodată ceva despre el ca fotbalist, nu-mi permit. Dar ca antrenor, să mă ierte, dar e mare meseria aceasta pentru el. Ar trebui să fie director sportiv ceva, dar ca antrenor...

CV-ul vorbește, peste tot pe unde a mers a fost dat afară. Nu a rezistat pe nicăieri, de ce? Eu am avut o problemă personală cu el, am izbucnit, nu am mai putut. Eu sunt o fire care nu se ceartă, dar s-a întâmplat ceva și nu am mai putut. Venisem după un meci în care am fost rezervă, cu Ceahlăul, deși fusesem anunțat că sunt titular. Toată săptămâna am avut probleme cu spatele, iar la pauză i-am zis că nu sunt 100% și că nu pot să intru. Nu puteam să mă mișc.

După meci, primul lucru pe care domnul Dică l-a spus în vestiar este că mă trimite la echipa a doua și că nu mai am ce să caut la prima echipă, că mă prefac. În fața echipei, primul lucru. M-am ridicat și l-am înjurat, mi s-a pus negru în fața ochilor și nu am putut să tac. Nici nu m-a întrebat, nu m-a luat deoparte să-mi zică. I-am și zis atunci că de asta a fost dat afară de peste tot, că e zero ca antrenor.

Când a văzut că mă duc spre el a ieșit din vestiar. Atunci am zis că nu mai am ce să caut la echipă cât e acolo. Nu ne salutăm și nici nu vreau să-l mai văd în fața ochilor. Eu am rămas cu un gust amar. Nimeni nu m-a acuzat în fața echipei că nu vreau să joc și nu mai eu știam cât înduram. Rezultatele vorbesc, la fel și stilul de joc al echipei.

Am vrut să zic anumite chestii despre el pentru că îl văd că mai apare pe la televizor și își dă el cu părerea. Să lase părerile celor care se pricep și să-i lase pe alții. După ce a venit am avut o discuție cu el și chiar mi-a spus că se bazează pe mine și că nu îl interesează ce probleme am avut eu. Ne știm de când era selecționer la națională și mă urmărea", a spus Adrian Petre, pentru digisport.ro.

Răspunsul lui Dică

În replică, Nicolae Dică spune că, dacă ar fi fost înjurat de Petre, l-ar fi călcat pe cap. Spune, de asemenea, că Petre a plecat de la Chiajna pentru că nu își dădea interesul.

"Nu am avut un conflict cu el. Nu ai cum să ai un conflict cu cineva care nu spune nimic. În primul rând vreau să spun că, din păcate, trebuie să-i răspund unuia care a fost prieten cu fotbaliștii și a avut porecla de fotbalist. El nu a fost fotbalist. A spus prea multe minciuni. Este adevărat că am avut o discuție cu el când am venit la Chiajna, am făcut asta cu toți fotbaliștii în momentul în care am venit la echipă. Acum îi dau dreptate lui Liță Dumitru și îmi pare rău că i-am dat minute.

Nea Liță mi-a zis așa: 'Vezi că e un jucător care a făcut zero sprinturi într-un meci, atacant'. Mi-a povestit mai multe despre el, dar eu am zis să-l las, că e tânăr, că vrea, că cine știe. Și nu m-am luat după nea Liță și i-am dat minute să joace acestui băiat. Asta este greșeala pe care am făcut-o. Apoi, a fost acel meci la Piatra Neamț. Nu a fost anunțat că e titular de nimeni, minte. A fost rezervă cum zice el și la pauză i-am spus să meargă la încălzire că vreau să-l bag a doua repriză. Mi-a spus că îl doare spatele și că nu poate, am zis ok.

S-a terminat meciul și după, în vestiar, cu toată lumea acolo, i-am zis: 'Tu, de mâine, nu mai faci parte din această echipă'. El a spus ceva de club și i-am spus că nu-i permit să vorbească de club. A fost plătit un an și acest club nu merită asta. Am ieșit din vestiar. Nu a existat nicio înjurătură la adresa mea, nu m-a făcut slab. Dacă se întâmpla asta, să mă înjure Adi Petre pe mine, muream cu el de gât acolo. Repet, dacă Adi Petre mă înjura, săream cu picioarele pe gâtul lui. Poate a înjurat în gând sau când am plecat eu.

E problema lui, mie îmi plac bărbații ăia care vorbesc față în față, nu ăia care se ascund în spatele tastaturii. Este simplu, minte. Dacă era caracter, mai erau 3 săptămâni din campionat, trebuia să se ducă la club și să rezilieze. Să spună Domne, sunt șmecher de fotbalist și nu vreau să mai ciupesc o lună - două salariu. Eu vreau să plec. Dar nu, el a stat prin sală și s-a antrenat singur. Pot confirma asta cei din club.

Și eu l-am respectat pe el, l-am băgat să joace și nu merita. Și el a dus echipa unde am găsit-o eu când am venit. L-am băgat trei etape și voiam să-l bag și în a patra. Nu am fost mulțumit de randament, de aia a fost și pe bancă. Am vrut să-i dau o șansă, poate profită și el. Să se ducă să se lase, să se apuce de TikTok, am văzut că face. Acolo nu te doare spatele", a spus Nicolae Dică, pentru digisport.ro.

