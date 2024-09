Nicolae Dică a fost făcut praf de patronul care abia l-a demis: ”Zece Zero... Nu are nicio calitate profesională”

Nicolae Dică a fost dat afară de la FC Argeș, după ce a avu un start ratat de sezon pe banca echipei din Trivale. Mai mult, după ce a fost demis, unul dintre proprietarii FC Argeș l-a atacat dur pe acesta.

Viorel Tudose a spus despre Nicolae Dică că va rămâne mereu cu porecla ”Zece Zero”, aluzie la dubla dintre FCSB și Silkeborg din Conference League, pierdută de actuala campioană a României cu 10-0. Acesta i-a transmis lui Dică să renunțe la postul de analist sportiv pe care îl ocupă, de obicei, între mandate, pentru că nu se pricepe la fotbal.

„Timpul mi-a dat dreptate, dar l-am lăsat pe Dani Coman să se convingă singur ce poate acest Nicolae Dică. Eu sper ca domnul Dică să aibă decența să nu se apuce din nou de meseria de analist sportiv, deoarece un antrenor care retrogradează trei echipe nu are nicio calitate profesională să vorbească pe la TV sau prin mediul online. Dacă și după parcursul ăsta de la FC Argeș te mai apuci să dai lecții unuia sau altuia, să analizezi verzi și uscate, atunci e clar unde ne îndreptăm…

Dică va rămâne în istoria fotbalului românesc antrenorul poreclit Zece Zero…Eu am spus clar încă de la început că acest antrenor nu poate mai mult de o promovare de la Liga 3 la Liga 2, chiar dacă a fost tot cu FC Argeș. Însă, eram suta la suta convins că aici se va ajunge dacă îl vom aduce pe Dică la FC Argeș, iar eu m-am opus cu tarie numirii sale în funcția de antrenor principal, însă am pierdut la vot. Consider că FC Argeș va începe campionatul după îndepărtarea lui Dică. Am bătut pasul pe loc în aceste etape, iar alte echipe au făcut puncte.

Totuși, e bine că până la urmă s-a luat decizia înlocuirii sale, iar numele noului antrenor o să fie o mare surpriză pentru fotbalul românesc. Numele respectivului este știut de două persoane. Eu și Dani Coman. Nu vi-l pot spune acum”, a spus Tudose, pentru ProSport.

