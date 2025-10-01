Bancu și-a aflat pedeapsa, după eliminarea scandaloasă din Craiova - Dinamo. FRF nu a avut milă de el

Bancu și-a aflat pedeapsa, după eliminarea scandaloasă din Craiova - Dinamo. FRF nu a avut milă de el
Nicușor Bancu Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Căpitanul echipei Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, a fost sancționat, miercuri, de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, cu suspendare pentru două etape și cu penalitate sportivă de 5.000 de lei în urma cartonașului roșu primit în partida cu Dinamo, scor 2-2, în etapa a 11-a a Superligii.

'Universitatea Craiova vs. Dinamo 1948 - Eliminare jucător Bancu Nicușor (Universitatea Craiova) - În temeiul art. 63.1.a și 2.4.a din RD, se sancționează jucătorul Bancu Nicușor cu suspendare pentru două etape și penalitate sportivă de 5.000 lei', se arată în decizia Comisiei de Disciplină, publicată pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

În cadrul ședinței de miercuri, membrii Comisiei de Disciplină au decis și sancționarea președintelui clubului CFR Cluj, Cristian Balaj, pentru incidente la partida cu FCSB, din etapa a 8-a a Superligii: 'FC CFR 1907 Cluj vs. FC FCSB - Incidente - În temeiul art. 65.a din RD, se sancționează dl Balaj Cristian - președinte FC CFR 1907 Cluj - cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 6.000 lei. În temeiul art. 65.a din RD, se sancționează dl Pistol Cristian - magazioner FC FCSB - cu suspendare pentru două jocuri și penalitate sportivă de 4.500 lei'.

Și echipele de fotbal Rapid și Petrolul au fost sancționate cu penalitate sportivă de câte 5.000 de lei pentru incidentele din timpul meciurilor cu AFC Hermannstadt, respectiv Unirea Slobozia, în timp ce FC Argeș a primit o amendă de 2.000 de lei, după partida cu AFC Hermannstadt.

'FC Rapid 1923 SA vs. AFC Hermannstadt - Incidente - În temeiul art. 82 alin 1 pct. 1 și 3 și art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC Rapid cu penalitate sportivă de 5.000 lei. AFC Unirea 04 Slobozia vs. ACS Petrolul 52 - Incidente - În temeiul art. 54.2 și 6 din RD, se sancționează clubul ACS Petrolul 52, cu penalitate sportivă de 5.000 lei. AFC Hermannstadt vs. FC Argeș - Incidente - În temeiul art. 21.pct.2 din ROAF, raportat la art. 83.18 din RD, se sancționează clubul Campionii FC Argeș cu penalitate sportivă de 2.000 lei', se mai arată în comunicatul Comisiei de Disciplină.

Marius Cătălin Coman (UTA Arad) și Tarek Aggoun (Metaloglobus), eliminați în etapa a 11-a a Superligii, au fost sancționați cu suspendări pentru o etapă și amendați cu câte 740 lei.

