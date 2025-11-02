Hermannstadt, în groapă. Cât mai rezistă Maldarașanu?

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 19:53
77 citiri
Hermannstadt, în groapă. Cât mai rezistă Maldarașanu?
Marius Măldărășanu FOTO Facebook Hermannstadt

Echipa Oţelul Galaţi a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 15-a din Superligă.

În minutul 13 la un corner al echipei sale, sibianul Selimovic, a primit cartonaş roşu, după intervenţia VAR, pentru un fault asupra lui Paul Iacob. Din cornerul care a urmat Karo a deschis scorul pentru echipa lui Măldărăşanu. Gălăţenii au egalat în minutul 38, prin Paulinho, care a marcat din pasa lui Andrezinho. În repriza secundă, minutul 57, rolurile s-au schimbat, Paulinho a fost omul cu assistul, iar Andrezinho i-a adus pe oaspeţi în avantaj. Oţelul şi-a securizat victoria în minutul 71, când Conrado a transformat un penalti acordat pentru un henţ în careu al lui Antwi. Gălăţenii s-au impus cu 3-1 şi se află pe locul 6 în clasament, cu 22 de puncte, în timp ce Hermannstadt rămâne în subsolul Superligii, pe 15, cu 10 puncte.

FC HERMANNSTADT: Muţiu – Bejan, Karo, Selimovic – Antwi, Dr. Albu (Biceanu 64), A. Ivanov (Diego Batista 77), Oroian (L. Stancu 64), K. Ciubotaru – A. Chiţu (S. Buş 46), Neguţ (Jair 64). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

OŢELUL GALAŢI: Dur-Bozoancă – Zhelev (Murria 90), Zivulic, P. Iacob, Conrado – D. Sandu (Bordun 52), Pedro Nuno (A. Ciobanu 85), Joao Paulo, Andrezinho (Manuel Lopes 90) – Patrick, Paulinho. ANTRENOR: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: Antwi 68 / Zhelev 19

Cartonaşe roşii: Vahid Selimovic (FC Hermannstadt) min 14

Arbitri: Gabriel Mihuleac - Ovidiu Artene, Adrian Vornicu

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache - Viorel Flueran

