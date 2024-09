Vedeta lui Dinamo recunoaște: „Gânduri despre retragere. Nu mai avea sens”

Patrick Olsen este unul dintre cele mai importante transferuri realizate de Dinamo, în acest sezon. Mijlocașul danez, de 30 de ani a ajuns în România transferat de la Slask Wroclaw, din Polonia.

El a jucat deja două meciuri pentru Dinamo, având prestații convingătoare. El recunoaște că s-a gândit, în trecut, să se retragă. Mai exact, la finalul sezonului 2017-2018, când echipa lui, Helsingor, a retrogradat din prima divizie din Danemarca, acesta a simțit o lipsă de motivație.

„Da, am avut gânduri despre retragere. Am avut atunci când am retrogradat din prima divizie. I-am spus soţiei «Ascultă, dacă nu îmi găsesc contract în prima ligă, cred că termin cu fotbalul». Nu mai avea sens pentru mine să am aceste obstacole.

Cel mai important este că în carieră te poţi prăbuşi rapid, dar în acelaşi timp te poţi ridica la fel de rapid. Chiar dacă ai perioade dificile, îţi poţi reveni foarte repede. Asta e important să îţi aminteşti ca fotbalist. Poţi avea perioade dificile, însă totul se poate schimba în câteva săptămâni. Se poate schimba totul şi să ai cea mai bună perioadă.

Am multe regrete, dar nu pot schimba nimic. Încerc să privesc în faţă, să încerc să folosesc ceea ce am învăţat în trecut, pentru a face bine în viitor. Ăsta e singurul lucru pe care îl poţi face, nu mai poţi schimba nimic”, a declarat Patrick Olsen, citat de orangesport.ro.

Născut în Danemarca, la Tarnby, Olsen a jucat în cinci alte țări, înainte de transferul în România: Italia (Inter), Franța (Lens), Norvegia (Stromsgodset), Elveția (Grasshoppers) și Polonia (Slask).

