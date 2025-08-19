OUT de la Rapid. Gâlcă l-a dat afară pe jucătorul care i-a făcut coșmaruri FCSB-ului. Și-a găsit imediat echipă

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 19 August 2025, ora 17:44
615 citiri
OUT de la Rapid. Gâlcă l-a dat afară pe jucătorul care i-a făcut coșmaruri FCSB-ului. Și-a găsit imediat echipă
Paul Iacob FOTO Facebook Rapid 1923

Fundașul central Paul Iacob, curtat de multe formații de prim eșalon, a semnat un contract pe un sezon cu SC Oțelul Galați și deja a intrat în programul de pregătire condus de antrenorul Laszlo Balint.

Paul Alexandru Iacob, 29 de ani și 1.85 metri, vine sub forma unui transfer definitiv de la FC Rapid 1923 București pentru a fortifica centrul defensivei roș-alb-albastre. El este fundaș central de picior stâng și are o cotă bună, fiind un apărător central puternic, foarte mobil și cu o detentă remarcabilă. Iacob se bucură și de o experiență deosebită la nivelul Superligii, cu 174 de meciuri oficiale în care a reușit să marcheze 8 goluri și să livreze 7 pase decisive.

Are șase goluri marcate la Rapid, dintre care patru în poarta FCSB-ului.

Noul stoper al Oțelului are în CV și 16 meciuri de Cupa României (2 goluri înscrise), plus o Supercupă (2020) câștigată cu Viitorul/Farul Constanța, finală în care a fost integralist pentru gruparea de la malul Mării Negre. Cu echipa pregătită de Gheorghe Hagi, el a câștigat și Cupa (2019). În palmares are și 2 promovări în primul eșalon cu Gaz Metan Mediaș (2016) și Dunărea Călărași (2018).

Fost internațional Under 21 al României, Paul Iacob a jucat în sezonul trecut la FC Botoșani, club la care fusese trimis sub formă de împrumut de la FC Rapid 1923 – a prins doar 17 meciuri, din cauza unei accidentări, și a înscris o dată.

„Sunt foarte bucuros să semnez cu Oțelul și să fac parte din acest club cu tradiție și suporteri fantastici. Am simțit din prima clipă că există multă pasiune aici și îmi doresc să pun umărul la obiectivele echipei. Îl cunosc pe domnul Balint, am lucrat cu domnia sa și știu ce principii are. Vin cu dorința de a munci, de a aduce experiența mea în apărare și de a ajuta Oțelul să fie o echipă greu de bătut. Abia aștept să văd duminică, la partida cu CFR, un stadion plin”, a declarat Paul Iacob.

Nou-promovata care face spectacol în Liga 1. Surpriza campionatului luptă pentru un loc în play-off
Nou-promovata care face spectacol în Liga 1. Surpriza campionatului luptă pentru un loc în play-off
Formaţia FC Argeș a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Oțelul Galați, în etapa a șasea a Superligii. Golurile au fost marcate de Matos (62-penalti) și Sierra (65)....
Clauza secretă trecută de Rapid în contractul lui Marius Șumudică: „Mucles la domiciliu. Am semnat cu ochii închiși”
Clauza secretă trecută de Rapid în contractul lui Marius Șumudică: „Mucles la domiciliu. Am semnat cu ochii închiși”
Marius Șumudică a avut o aventură mult mai scurtă decât se aștepta la Rapid. Adus în august, anul trecut, el nu a reușit să încheie sezonul precedent, după un playoff slab, acoperit de...
#fotbal intern, #Rapid, #otelul galati , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO "Era serparie". Adrian Mutu a investit 1.500.000Euro si a renovat totul: "E diferit de ce a facut Hagi"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Rasturnare spectaculoasa de situatie, in divortul lui Dan Alexa

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Carlos Alcaraz, într-un avion privat cu o jucătoare de top, chiar înainte să se „cupleze” cu Emma Răducanu
  2. Suspiciuni de fraudă la tragerea la sorți a Cupei României. Filmarea suspectă: „Ce manevre! Cam pe față”. Ce acuzații aduce CSA Steaua VIDEO
  3. OUT de la Rapid. Gâlcă l-a dat afară pe jucătorul care i-a făcut coșmaruri FCSB-ului. Și-a găsit imediat echipă
  4. Decizie radicală luată de Horia Tecău, înainte de meciurile decisive din Billie Jean King Cup
  5. UEFA a luat o decizie majoră, înainte de Bașakșehir - Craiova. FCSB, de două ori în această situație
  6. Carlos Alcaraz și Iga Swiatek, surprinși împreună, într-un avion privat VIDEO
  7. Transferul a căzut. Cea mai proastă veste pentru Cristi Chivu de la numirea sa la Inter
  8. Cea mai frumoasă jurnalistă de sport, apariție incendiară, într-o ținută transparentă. Soțul e un portar celebru FOTO
  9. "I-am dat eu bani să plece!" Gigi Becali a dat afară un jucător de la FCSB
  10. Șoc la naționala feminină de tenis. Horia Tecău a plecat după ce și-a pus în cap jucătoarele