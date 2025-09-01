Petrolul, amenințată cu retrogradarea! Încă o înfrângere în campionat

Echipa Farul Constanța a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formația Petrolul Ploiești, în ultimul meci al etapei a opta din Superligă.

Ploieștenii au început bine meciul de la Ovidiu, cu Tolea lovind bara, în minutul 8, însă cei care au deschis scorul au fost jucătorii gazdelor. Maftei a centrat în careu și Răzvan Tănasă a înscris frumos, în minutul 29.

Oaspeții au egalat în minutul 34, prin Chică-Roșă, care a marcat din pasa lui Grozav. Prima parte s-a încheiat cu șutul puternic, dar pe lângă poartă expediat de Tolea. Markovic a trimis în bara transversală în minutul 68, iar trei minute mai târziu același jucător a înscris, însă golul a fost anulat de VAR, după o așteptare îndelungată, pentru o poziție de offside. Markovic a mai lovit o dată bara, dar în minutul 84 Dongmo l-a faultat pe Sima, în careu, iar după verificarea VAR s-a dictat penalti pentru gazde. Larie a transformat impecabil și din minutul 87 Farul a condus cu 2-1.

Ploieștenii au trecut pe lângă egalare în minutul 90+2, iar Farul – Petrolul s-a încheiat cu victoria constănțenilor, scor 2-1.

Farul reușește prima victorie după trei etape și este pe locul 6, cu 13 puncte. Petrolul rămâne cu 6 puncte, pe locul 12.

FARUL: Buzbuchi – Maftei (D. Sîrbu 40), Larie, Ţîru (V. Dican 46), C. Ganea – Vînă (G. Iancu 81), Ramalho, Rădăslăvescu (L. Pellegrini 62) – C. Sima, Ișfan (Markovic 46), R. Tănasă. ANTRENOR: Ianis Zicu

PETROLUL: Bălbărău (Krell 46) – Ricardinho (Guilherme Soares 46), Papp, Prce, Sălceanu (D. Paraschiv 90) – Doukansy, Dongmo – Tolea (Ludewig 69), Jyry, Grozav – Chică-Roșă (Doumtsios 69). ANTRENOR: Liviu Ciobotariu

Arbitri: Viorel Flueran - Mircea Orbuleț, Adrian Popescu

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Radu Ghinguleac

